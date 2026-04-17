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Tormenta pierde nuevamente la prueba de beneficio y castigo en La casa de los famosos, ¿en qué consistió?

Calma ganó la prueba de beneficio y castigo, mientras que Tormenta recibió una dura consecuencia navideña en La casa de los famosos.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Calma ganó la prueba de beneficio y castigo en La casa de los famosos Colombia
Calma, tras haber ganado el beneficio, recibió varios regalos navideños. (Foto: Canal RCN)

Los participantes se enfrentaron a una nueva prueba de beneficio y castigo en La casa de los famosos Colombia, en la que está vez jugaron por cuartos. Finalmente, Calma ganó y Tormenta tuvo que afrontar el castigo.

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¿Cómo fue la prueba de beneficio y castigo en La casa de los famosos Colombia?

En la prueba, cada integrante de los equipos debía lanzar unas pelotas por encima de una malla hacia su compañero, quien tenía el rol de recogebolas y debía recibirlas.

Posteriormente, debían transportarlas hasta la base de un rostro, donde se depositaban. A medida que se acumulaban, el peso permitía que el peinado se fuera acomodando hasta alcanzar su forma correcta.

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De esta manera, el objetivo era completar la imagen de una cara formando el peinado sobre el rostro mediante la acumulación de pelotas.

En la primera ronda, a Tormenta le quitaron puntos luego de que Alejandro, en uno de los lanzamientos, arrojara dos pelotas al mismo tiempo. Por esta razón, Calma se quedó con la victoria en esa etapa.

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Luego, en la segunda ronda, Calma volvió a ganar tras obtener 25 puntos a diferencia de Tormenta quien obtuvo 20, por lo que finalmente ganó y se llevó el beneficio de este viernes, 17 de abril.

Calma ganó la prueba de beneficio y castigo en La casa de los famosos Colombia
Calma, tras haber ganado el beneficio, recibió varios regalos navideños.(Foto: Canal RCN)

¿Cuál fue el castigo que tuvo que afrontar Tormenta en La casa de los famosos Colombia?

Por su parte, a los integrantes de Tormenta se les informó que recibirían un castigo navideño, el cual hace parte de la semana de la celebración.

En la gala, Carla y Marcelo les contó a los famosos de Tormenta que deberán vestirse de papá Noel, mamá Noel y un duende repartir abrazos para todos. Los de Calma decidieron que debían hacer estos papeles, Alejandro, Valentino y Tebi.

Calma ganó la prueba de beneficio y castigo en La casa de los famosos Colombia
Calma, tras haber ganado el beneficio, recibió varios regalos navideños. (Foto: Canal RCN)

Mientras que los de Calma decidieron compartir parte del beneficio con los de Tormenta, se reunieron alrededor del árbol de Navidad y abrieron los regalos que les enviaron sus familias.

Entre fotos y objetos significativos, los famosos recibieron estos obsequios que, sin duda, les subirán el ánimo tras estos meses en La casa de los famosos Colombia.

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