Tebi Bernal se quiebra al hablar de su padre en La casa de los famosos Colombia: Esto dijo
Tebi abrió su corazón y habló con el Flaco Solorzano sobre su padre y lo importante que es su hija para él.
El espejo de La casa de los famosos Colombia recibió este viernes 17 de abril a Tebi Bernal, quien abrió su corazón y le contó a Flaco Solórzano sobre su padre, un tema que no quiere que los demás conozcan de él.
¿Qué dijo Tebi Bernal sobre su proceso en La casa de los famosos Colombia?
Tebi habló de lo que ha pasado en estos tres meses y, sin dudar, dijo que ahora lo ve como un retiro espiritual, donde todo va a ser bonito y donde vienen las verdades y las pruebas.
También aseguró que ve a una persona más preparada para afrontar la vida afuera. El Flaco le cuestionó si siente que ha perdido el control alguna vez, y Tebi respondió que muchas veces, debido al desgaste emocional y mental.
“Tener que resistir la mala intención y la interpretación de quien se considera tu rival es desgastante”, expresó.
Tebi dijo que algo que le gustaría que la gente no se diera cuenta, y confesó que afrontar la ansiedad que se le ha salido de las manos, al dejar lo que hacía a diario y llegar a un punto límite.
También mencionó que defendía a capa y espada desde su ego y que ahora reconoce que estaba equivocado. Afirmó que es una persona aislada y que no tenía muchas personas a su alrededor.
“Me gusta aislarme de los demás y observarlos”, dijo, y agregó que compartir y convivir con otras personas es algo que le cuesta bastante.
¿Qué confesó Tebi Bernal sobre su padre en La casa de los famosos Colombia?
Finalmente, señaló que hay algo que no quiere compartir con nadie: la ausencia de su padre. Explicó que no solo por haberse ido, sino por vivir conforme a lo que él defendía.
También Tebi dijo que sí necesitó de esa figura paterna y que, de haber estado presente, habría evitado muchos problemas.
El Flaco le pidió que soltara a ese hombre fuerte y le dijo que cerrara los ojos. Luego le preguntó cuántos años tenía ese niño.
Tebi finalmente le dijo a su niño de 7 años que dejara el miedo, que puede ser espontáneo, que lo esperan muchas cosas maravillosas, que va a tener una hija hermosa y que será su propósito de vida.Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike