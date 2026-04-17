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Así fue el emotivo baile de Daniela Ospina junto a su hermano David en su boda con Gabriel Coronel

Daniela Ospina mostró detalles de su boda con Gabriel Coronel y sorprendió con baile junto a su hermano David Ospina.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Daniela Ospina y David Ospina emocionan con baile en medio de la boda de la empresaria con Gabriel Coronel.
Así fue el emotivo baile de Daniela Ospina y David Ospina en su boda. (Fotos: AFP)

Daniela Ospinase apoderó de las tendencias en Colombia luego de compartir detalles de lo que ha sido su boda y mostrar un emotivo momento junto a su hermano, el futbolista David Ospina.

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¿Qué mostró Daniela Ospina de su boda con Gabriel Coronel?

Recientemente, la empresaria y modelo compartió en sus redes sociales varios videos relacionados con lo que habría sido la celebración de la boda con Gabriel Coronel.

Esta sería la segunda vez que Daniela Ospina le dice sí acepto, pues como se conoce, su primera boda fue con James Rodríguez, con quien tiene una hija, Salomé y esta vez fue con el cantante y actor venezolano.

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En las imágenes compartidas, Daniela Ospina se dejó ver con un vestido blanco y un maquillaje sencillo, en medio de una celebración que haría parte de los momentos previos al evento principal.

Daniela Ospina y David Ospina emocionan con baile en medio de la boda de la empresaria con Gabriel Coronel.
Así fue el emotivo baile de Daniela Ospina y David Ospina en su boda. (Foto: AFP)

Algunas de estas imágenes también fueron publicadas por invitados que estuvieron presentes, quienes compartieron distintos instantes de la reunión y hubo uno que llamó la atención de los internautas.

¿Cómo fue el momento de Daniela Ospina con su hermano David Ospina?

En medio de la celebración que fue en Medellín, se encuentra uno en el que Daniela Ospina aparece junto a su hermano, David Ospina. En el video, ambos se encuentran bailando al ritmo de una canción de salsa.

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Las imágenes muestran a los dos compartiendo en medio de la celebración, mientras otras personas los rodean en el que ella luce su vestido blanco mientras que el futbolista colombiano luce un traje sencillo de pantalón y camisa tipo polo.

Daniela Ospina y David Ospina emocionan con baile en medio de la boda de la empresaria con Gabriel Coronel.
Así fue el emotivo baile de Daniela Ospina y David Ospina en su boda. (Foto: AFP)

En otros videos también se puede ver a Daniela Ospina junto a Gabriel Coronel durante la celebración.

Hasta el momento, se desconocen más detalles sobre si este encuentro corresponde a un evento previo a la boda o a la celebración principal, así como otros aspectos relacionados al evento.

La historia de amor de Daniela Ospina y Gabriel Coronel comenzó en 2021, y al año la pareja se comprometió y desde hace unos meses revelaron que este año sería la boda finalmente.

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