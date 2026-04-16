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Ejercicios que evitan el dolor de espalda tras reciente intervención de Margarita Ortega: ¿cuáles?

Te contamos qué ejercicios ayudan a evitar el dolor en la espalda tras reciente intervención de la presentadora Margarita Ortega.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Ejercicios que evitan el dolor de espalda tras reciente intervención de Margarita Ortega: ¿cuáles?
¿Qué ejercicios ayudan a evitar el dolor de espalda según la IA? | Foto: Freepik

Desde hace varios días, el nombre de Margarita Ortega, quien se ha destacado por ser una reconocida presentadora de televisión colombiana ha generado una gran variedad de opiniones tras el complicado momento de salud por el que está atravesando tras una reciente intervención que le hicieron en su columna.

Con base en esto, Margarita causó gran preocupación por parte de sus seguidores tras el procedimiento médico al que se tuvo que enfrentar por parte de especialistas médicos a causa de un dolor en su columna.

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¿Cuál fue la razón por la que Margarita Ortega se realizó un procedimiento médico?

Ejercicios que evitan el dolor de espalda tras reciente intervención de Margarita Ortega: ¿cuáles?
¿Qué problemas de salud enfrentó Margarita Ortega? | Foto: Freepik

Cabe destacar que Margarita Ortega no solo se ha destacado por tener una especial conexión con sus seguidores al mantenerlos informados acerca de lo que hace en su vida cotidiana, sino que también, por revelar que ha enfrentado algunos dolores en su columna.

En medio de esta situación, la reconocida presentadora colombiana reveló que tuvo que someterse a un procedimiento médico tras algunas complicaciones que presentó en su columna.

Posteriormente, Margarita reveló que ha estado guardando reposo tras el complicado momento que enfrentó recientemente a causa de ser intervenida por los fuertes dolores que sintió en su espalda.

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¿Qué ejercicios son recomendables para evitar los dolores de espalda?

Tras el reciente procedimiento médico que tuvo Margarita Ortega, te explicamos algunos ejercicios que puedes tener en cuenta para evitar fuertes dolores de espalda.

Ejercicios que evitan el dolor de espalda tras reciente intervención de Margarita Ortega: ¿cuáles?
Estos ejercicios te ayudan a evitar el dolor de espalda. | Foto: Freepik

Por ello, la Inteligencia Artificial comparte algunos ejercicios que debes tener en cuenta para evitar este tipo de dolores para que los realices en tu vida cotidiana y son los siguientes:

  • Cuidar la postura al sentarse: mantener la espalda recta y los hombros relajados es una buena decisión al momento de sentarse, pues, ayuda a reducir todo tipo de dolores.
  • Realizar ejercicios de estiramiento: si duras varias horas sentado en una misma posición, la IA sugiere realizar todo tipo de estiramientos en el transcurso del día para evitar ciertos dolores.
  • Mantener un estilo de vida saludable: tener una buena hidratación y comer saludable, puede ayudarte a evitar tener dolores en la columna.
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