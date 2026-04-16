En las últimas horas, el nombre de Juanse Quintero se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales no solo por ser un reconocido cantante y creador de contenido colombiano, sino que también, por confirmar que está atravesando por un complicado momento a nivel emocional.

El cantante reveló que está enfrentando un difícil momento tras el fallecimiento de un importante integrante de su familia con quien tuvo la oportunidad de construir valiosos momentos a lo largo de su vida.

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¿Quién fue el importante miembro de la familia de Juanse Quintero que falleció en las últimas horas?

Así anunció Juanse Quintero el fallecimiento de un familiar. | Foto: Canal RCN

Cabe destacar que Juanse Quintero no solo se ha destacado por ser un reconocido cantante y creador de contenido digital, sino que también, por contarles a sus seguidores varios acontecimientos de lo que hace en su vida cotidiana.

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Por esta razón, Juanse Quintero compartió un doloroso video a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de un millón de seguidores en donde expresó las siguientes palabras:

“Me acabo de despedir de mi tía madrina que era mi segunda mamá, una mujer que era puro amor era una preciosidad y tuve un sueño con ella hace como una semana y media, la vi radiante con un vestido de verde y le dije: ¿vas a volver? Y ella dijo que nos iba a estar cuidando. Gracias Madrina Deysita por tu duce amor”, agregó Juanse Quintero en la descripción de la publicación.

En medio de estas palabras, varios internautas le enviaron sentidos mensajes de apoyo a Juanse Quintero por el difícil momento por el que está atravesando a nivel emocional por el fallecimiento de su ser querido.

¿Qué mensajes recibió el esposo de Johanna Fadul tras el complicado momento por el que está atravesando a nivel emocional?

El difícil momento que atraviesa Juanse Quintero tras el fallecimiento de un familiar. | Foto: Freepik

Tras el complicado momento por el que está atravesando Juanse Quintero, algunas celebridades que hacen parte del entretenimiento como Santi Vargas y otro más le enviaron los siguientes mensajes: