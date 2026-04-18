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Actriz de 'Vivan los niños' pide ayuda por la salud de su madre en redes y genera preocupación

La actriz que hizo parte de 'Vivan los niños' apareció en redes pidiendo ayuda por la delicada salud de su madre, genera preocupación.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Actriz de 'Vivan los niños' aparece en redes pidiendo ayuda por la salud de su mamá
Actriz de 'Vivan los niños' aparece en redes pidiendo ayuda por la salud de su mamá. (Foto: Freepik)

La actriz mexicana Gisella Aboumrad, recordada por su participación en la exitosa telenovela 'Vivan los niños', apareció en redes sociales para pedir ayuda por el delicado estado de salud de su madre.

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¿Qué le pasó a la madre de la actriz Gisella Aboumrad, de 'Vivan los niños'?

A través de sus redes sociales, la actriz y exparticipante de La casa de los famosos México publicó un video en el que solicita apoyo económico para cubrir los gastos médicos relacionados con la salud de su madre, quien ha sufrido varios derrames cerebrales.

Actriz de 'Vivan los niños' pide donativos por la salud de su mamá
Actriz de 'Vivan los niños' pide donativos por la salud de su mamá. (Foto: Freepik)

Según explicó Aboumrad, la meta es reunir alrededor de tres mil dólares, ya que a esta situación se suma un problema renal que presentó tiempo atrás, lo que ha complicado su estado de salud y generado elevados costos médicos.

Mi mami ha estado luchando contra la enfermedad renal durante los últimos tres años, y recientemente, después de sufrir varios infartos cerebrales, perdió su movilidad. Han sido tres años difíciles, pero estoy decidida a hacer todo lo posible para apoyarla", dijo.

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¿Cuál es el estado de salud de la mamá de la actriz Gisella Aboumrad?

En las mismas plataformas, la actriz de 46 años agradeció a quienes se han sumado a la causa y expresó que su madre se encuentra estable de salud.

Además, pidió a sus seguidores que continúen orando por su pronta recuperación.

Gracias a todos los que se han sumado a ayudar a mami. Sigan orando para que ella esté bien", contó.

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¿Qué papel tuvo Gisella Aboumrad en la telenovela infantil 'Vivan los niños'?

Gisella Aboumrad interpretó a 'Gogó' Valle de la Rionda, la madre de 'Polita', en la telenovela infantil 'Vivan los niños'.

Su personaje era parte del elenco adulto que acompañaba la historia principal, aportando momentos familiares dentro del desarrollo de la trama.

Dentro de la producción, su papel se centraba en el entorno de 'Polita', una de las niñas del grupo protagonista, lo que la vinculó directamente con varias de las historias más emotivas de la telenovela.

Con este rol, Aboumrad se dio a conocer en la televisión mexicana y consolidó su participación en proyectos infantiles de la televisión mexicana.

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