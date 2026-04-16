En las últimas horas, una reconocida actriz de la producción Pa’ Quererte del Canal RCN, se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras confirmar con emotivas fotografías que se convirtió en madre por primera vez.

La noticia ha generado múltiples comentarios por parte de los internautas, quienes se mantuvieron bajo la expectativa tras el nacimiento del bebé de la actriz colombiana.

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¿Quién es la reconocida actriz de Pa’ Quererte que se convirtió en madre?

Así anunció Laura Peñuela que se convirtió en madre. | Foto: Canal RCN

El nombre de Laura Peñuela se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales no solo por ser una reconocida actriz colombiana, sino que también, por confirmar que se convirtió en madre.

El nacimiento de la bebé de Laura fue confirmado a través de una historia publicada en su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 60 mil seguidores, expresando las siguientes palabras:

“Aquí estaré para tomar tu mano siempre”, agregó Laura Peñuela en la descripción de la publicación.

Con base en estas palabras, Laura Peñuela expresó que se encuentra atravesando por un importante momento a nivel emocional, pues, tuvo la oportunidad de convertirse en madre por primera vez.

¿Qué nombre le puso la actriz Laura Peñuela a su hija y qué significa?

En otras de las fotografías que compartió Laura Peñuela mediante su cuenta oficial de Instagram, se refleja que está atravesando por un importante momento a nivel emocional, pues, reveló que nació su hija Asha.

¿Qué significado tiene el nombre de la hija de Laura Peñuela? | Foto: Freepik

Tras el nacimiento de la primogénita de Laura, te contamos el significado del nombre Asha, según lo explica la Inteligencia Artificial, más conocida como IA, lo cual quiere decir lo siguiente:

“Asha significa esperanza o deseo. Es un nombre muy común y con una connotación positiva, asociado con positivismo ante cualquier situación que se presente en la vida cotidiana”.

Entre tanto, Laura Peñuela se ha mostrado orgullosa del importante momento por el que está viviendo a nivel emocional tras el nacimiento de su hija Asha, fruto de su relación sentimental con un hombre al que por el momento, se desconoce la identidad, pero han compartido varios acontecimientos de su relación en redes sociales.