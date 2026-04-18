Cada vez más personas se vuelven virales por su parecido con celebridades, y este es el caso de una joven que sorprende por ser idéntica a Selena Quintanilla.

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¿Quién es la joven que se parece a Selena Quintanilla?

El nombre de Angélica Rosv en TikTok no deja de llamar la atención entre millones de usuarios. La joven ecuatoriana se ha vuelto viral por su sorprendente parecido con Selena Quintanilla.

Joven se hace viral en redes por su impresionante parecido con Selena Quintanilla. (Foto: Rachel Murray/Getty Images/ AFP)

En su perfil, donde supera los 600 mil seguidores, comparte videos luciendo el cabello largo y negro característico de La Reina del Tex-Mex, además de recrear algunos de sus atuendos más icónicos.

Allí interpreta en playback varios de sus éxitos, lo que ha desatado comparaciones inevitables, pues además de esto, sus rasgos faciales son tan similares que muchos usuarios aseguran haberse confundido.

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¿Cómo reaccionaron en redes al parecido de Angélica Rosv a Selena Quintanilla?

Como era de esperarse, muchos usuarios en redes quedaron asombrados por su impresionante parecido y, en los comentarios, incluso la señalaron como una “reencarnación” de Selena Quintanilla.

Usuarios en redes mostraron su sorpresa con el impresionante parecido de Angélica con Selena Quintanilla. (Foto: Tara Ziemba/ AFP)

Sin embargo, no todos reaccionaron igual. Algunos la criticaron y aseguraron que nunca se parecerá a la artista, lo que desató un debate entre detractores y quienes salieron en su defensa.

La misma fisionomía, el mismo color de piel, la juventud y esa aura que solo Selena la tenía, sin duda se replican en ella", "No manches, igualita a Selena, OMG 🤩" y "Qué hermosa, pensé que estaba viva y ya iba a llorar".

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¿Qué pasó con la vida de Selena Quintanilla?

Selena Quintanilla murió el 31 de marzo de 1995, tras un trágico hecho ocurrido con quien era su mánager y amiga, Yolanda Saldívar. Su partida conmocionó al mundo y la consolidó como una leyenda de la música.

Tras lo sucedido, Saldívar fue condenada a prisión, mientras miles de fans despidieron a la artista en multitudinarios homenajes. Su legado, sin embargo, sigue vigente a través de su música y el impacto cultural que dejó.

Selena Quintanilla sigue siendo un referente del Tex-Mex y una inspiración para nuevas generaciones, mientras su estilo, voz y carisma continúan vigentes en la cultura popular.