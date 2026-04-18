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Exparticipante de La casa de los famosos Colombia irá a concurso de belleza internacional, ¿quién es?

Una exparticipante de La casa de los famosos Colombia competirá en un concurso de belleza internacional. Conoce de quién se trata.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Exparticipante de La casa de los famosos Colombia será reina en un importante concurso de belleza
Exparticipante de La casa de los famosos Colombia representará al país en concurso de belleza internacional. (Fotos: Canal RCN y Freepik)

Las redes sociales están revolucionadas tras conocerse que una exintegrante de La casa de los famosos Colombia participará en un concurso de belleza internacional. La noticia se confirmó recientemente, luego de que la propia figura anunciara en sus redes que fue elegida para representar al país.

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¿Quién es la exparticipante de La casa de los famosos Colombia que competirá en un concurso de belleza internacional?

Se trata de la modelo colombo-venezolana Isabella Santiago, quien en 2024 hizo parte de la primera temporada del reality más famoso de Colombia, pero que fue expulsada por El Jefe tras tener un mal comportamiento contra uno de sus compañeros.

Isabella Santiago será Miss Grand International Colombia para All Stars
Isabella Santiago será Miss Grand International Colombia para All Stars. (Foto: Canal RCN)

Recientemente, a través de sus redes sociales, la mujer trans de 34 años, quien suma más de 300 mil seguidores, posteó la imagen y el comunicado que la designan como la representante de Colombia para participar en el Miss Grand Internacional All Stars, que se llevará a cabo el próximo 30 de mayo de 2026 en Tailandia.

Isabella Santiago es una concursante colombiana con experiencia en concursos internacionales. Ella alcanzó el reconocimiento global después de ganar Miss International Queen 2014, uno de los certámenes internacionales más prestigiosos, demostrando su fuerte presencia en el escenario y sus habilidades de rendimiento", dice el comunicado.

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¿Cómo reaccionaron en redes al nombramiento de Isabella Santiago para participar en Miss Grand International All Stars?

A través de diversas redes sociales, varios usuarios mostraron su alegría de que Isabella represente al país en este concurso que busca tener las mejores candidatas que han participado ya en otros certámenes para obtener el anhelado título.

Incluso, algunos ya han empezado a realizar sus apuestas y visualizan a Santiago entre el top 5 junto a la venezolana Stefany Gutiérrez, quien obtuvo un puesto importante en Miss Universe 2018.

Isabella Santiago en La casa de los famosos Colombia
Isabella Santiago recibió miles de ovaciones en redes tras ser designada Miss Grand International Colombia All Stars. (Foto: Canal RCN)

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¿Isabella Santiago tiene experiencia en concursos de belleza?

Sí, Isabella alcanzó reconocimiento internacional en 2014 al coronarse como Miss Grand International Queen, destacándose por su talento en actuación y baile, además de un carisma que conquistó el escenario.

Además, durante esta participación, Isabella demostró dominio de idiomas como el español, inglés y portugués, lo que le permitió conectar con audiencias de distintos países.

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