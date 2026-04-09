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Ella es la participante de La casa de los famosos que protagonizó el audio viral "a lo que yo vine, fue a esto"

Una participante de La casa de los famosos Colombia es tendencia tras conocerse que es la protagonista de un audio viral de TikTok.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Participante de La casa de los famosos protagonizó audio viral de TikTok
Participante de La casa de los famosos protagonizó audio viral de TikTok. (Foto: Canal RCN)

Una participante de La casa de los famosos Colombia fue identificada como la protagonista de un audio viral de TikTok que miles de usuarios han usado para hacer reír y que, hasta ahora, no se había logrado atribuir.

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¿Quién es la participante de La casa de los famosos Colombia que es la protagonista del audio viral de TikTok "a lo que yo vine, fue a esto"?

En redes sociales comenzó a circular un video que finalmente revela quién es la protagonista del viral audio de TikTok "a lo que yo vine, fue a esto", un sonido que durante meses ha sido utilizado por miles de usuarios en la plataforma.

Se trata de Aura Cristina Geithner, la más reciente habitante en ingresar a La casa de los famosos Colombia, quien volvió a dar de qué hablar al conocerse que es la actriz detrás de este recordado audio.

Aura Cristina Geithner protagonizó audio viral de TikTok
Aura Cristina Geithner protagonizó audio viral de TikTok y nadie lo sabía. (Foto: Canal RCN)

En el clip, Aura Cristina interpreta a una villana dentro de una escena dramática de la telenovela mexicana 'Despertar Contigo', donde su compañera de set interpretada por Francisca Lachapel le propina una bof3t4d4 y pronuncia la popular frase que terminó conquistando a miles de creadores de contenido en redes sociales.

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¿Cómo reaccionaron en redes tras revelarse que Aura Cristina Geithner de La casa de los famosos protagonizó un audio viral en TikTok?

Muchos usuarios reconocieron en redes que, aunque habían usado el audio viral para crear sus contenidos, no se habían detenido a pensar de dónde provenía, ni que Aura Cristina, de 59 años, había sido una pieza fundamental en su popularidad.

Aura Cristina Geithner protagonizó audio viral de TikTok y nadie lo sabía
Aura Cristina Geithner recibió múltiples ovaciones en redes gracias a sus recordados papeles de villana en las telenovelas mexicanas. (Foto: Canal RCN)

Asimismo, destacaron que su papel de villana en esta telenovela fue espectacular y ovacionaron su talento y trayectoria en medio de los comentarios.

Dios mío, no sabía 😭😭", "Es que como que no la conocen, es ícono de las novelasssss" y "A mí me encanta ella como actriz", fueron solo algunos de los comentarios que dejaron.

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¿Cómo le ha ido a Aura Cristina Geithner en La casa de los famosos Colombia?

A pesar de haber ingresado tarde a La casa de los famosos Colombia, Aura Cristina Geithner ha logrado adaptarse rápidamente a la dinámica del reality y a la convivencia con sus compañeros.

La actriz, quien hace parte del cuarto Tormenta, ha demostrado ser estratégica en sus movimientos, lo que le ha permitido mantenerse firme dentro del juego.

Aunque recientemente fue nominada por la casa, el fandom de la actriz se ha activado para apoyarla y buscar que continúe en la competencia, con el objetivo de que siga dando de qué hablar y generando contenido dentro del programa.

 

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