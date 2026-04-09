¿Pipe Bueno tuvo un hijo a los 16 años y lo ocultó? Esto confesó Luisa Fernanda W

La youtuber paisa Luisa Fernanda W ha dejado anonadados a sus miles de seguidores tras hablar en medio de una entrevista sobre un hijo que habría tenido Pipe Bueno a sus 16 años y que habría ocultado.

Artículos relacionados Alejandro Estrada Eidevin y Alejandro son llamados al confesionario tras fuerte conflicto en La casa de los famosos; ¿qué pasó?

¿Pipe Bueno tuvo un hijo a los 16 años y lo ocultó?

La exparticipante de MasterChef Celebrity Colombia, Luisa Fernanda W ha acudido al pódcast 'Puedo ser Pódcast' de Juana Arias para dialogar sobre aspectos de su vida profesional y personal.

Luisa Fernanda W confesó si realmente Pipe Bueno tuvo un hijo a los 16 años. (Foto: Jason Koerner/Getty Images/AFP)

En medio de esta charla que rápidamente se viralizó, la creadora de contenido de 32 años relató que recién conoció al artista; este le manifestó que quería empezar una relación y convertirse en padre joven.

Aunque Luisa se negó en un principio, confesó que las cosas se fueron dando y, en medio de que su relación avanzaba, Pipe le confesó que tuvo un hijo a sus 16 años y decidió alejarlo del ojo mediático.

Al escucharlo, Luisa expresó que rompió en llanto, pues ambos habían hablado de que querían ser padres primerizos.

Sin embargo, días después, el intérprete de 'Te parece poco' le confesó que se trataba de una broma.

Artículos relacionados La casa de los famosos El Jefe impone drásticas consecuencias tras enfrentamiento de Alejandro y Eidevin: ¿cuál será?

¿Cómo reaccionó Luisa Fernanda W a la broma de Pipe Bueno de que tuvo un hijo a los 16 años y lo ocultó?

La influencer le contó a Juana que, después de que Pipe le reveló la verdad, quedó confundida y no supo si reír o llorar, pues no entendía por qué le había hecho esa broma.

Luisa Fernanda W reveló la broma pesada que le hizo Pipe Bueno. (Foto: Jason Koerner/Getty Images/AFP)

No obstante, confesó que esa situación terminó convirtiéndose en un impulso para que ambos comenzaran a pensar seriamente en formar una familia y tener hijos.

Artículos relacionados Cazzu Cazzu vence a Christian Nodal en disputa legal por Inti: esto es lo que pasó

¿Cuántos hijos tienen Luisa Fernanda W y Pipe Bueno?

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno tienen dos hijos, fruto de la relación que han construido desde hace varios años. Los pequeños se llaman Máximo y Domenic, y suelen aparecer en varios de los momentos familiares que la pareja comparte en redes sociales.

Con el paso del tiempo, ambos han mostrado cómo disfrutan su faceta como padres, dejando ver que sus hijos se han convertido en una de sus mayores prioridades, tanto en lo personal como en lo profesional.