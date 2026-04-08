Pipe Bueno hizo cruda confesión sobre el licor y cómo marcó uno de sus peores momentos: "no me perdono"

Pipe Bueno, una de las figuras más importantes de la música en el país, recientemente capturó la atención en redes sociales al mostrar su lado más humano y sensible, durante una entrevista en la que rompió en llanto al recordar a un ser querido.

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¿Qué le pasó a Pipe Bueno y por qué se quebró durante un programa?

Todo se dio en medio de una entrevista que el reconocido cantante concedió para el podcast de Aleska Génesis, espacio en el que su conductora le preguntó por quién llamaría si tuviera la posibilidad de hacerlo en ese momento, abriendo la posibilidad de que la persona estuviera viva o no.

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Para ello, le explicó que justo ahí tenía un teléfono que viaja en el tiempo, dándole la posibilidad de comunicarse con quien quisiera. Frente a esto, Pipe, no dudó en tomarlo para dirigirse a uno de los integrantes de su familia que ya no está en este plano.

"Hola abuelito Luis, quiero decirte que te amo, quiero disculparme porque no pude llegar a despedirme, me arrepiento profundamente de ese día, haberme quedado consumiendo lic0r como venía haciéndolo y cuando amaneció ya no estabas con nosotros", dijo el cantante completamente quebrado y entre lágrimas.

Pipe Bueno se quebró en plena entrevista y llamó la atención en redes. Foto | Canal RCN.

¿Qué le dijo Pipe Bueno a su abuelo fallecido?

De acuerdo con las palabras del intérprete de música popular, siempre le dolió mucho y no pudo perdonarse el no haber llegado aquel día por todos los errores que cometió en su momento, haciéndole saber que, aunque es consciente de que se equivocó, el amor hacia él permanece intacto.

Así mismo, quiso expresarle con mucho sentimiento, que los nietos que nunca pudo conocer, saben de su historia a través de fotos, además de confesarle que les ha enseñado mucho sobre lo que fue en vida.

"Te agradezco por todo lo que me enseñaste en vida porque fuiste un abuelo espectacular que me enseñó el valor de la familia, te amo", concluyó el artista.

Con estas conmovedoras palabras, Pipe dejó claro una vez más que, además de ser uno de los más grandes exponentes de su género, su lado humano y vulnerable, también lo hace grande, pues a través de redes siempre intenta ser transparente con su público y mostrarse lo más real posible.