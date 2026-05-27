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Melissa Gate hizo curiosa confesión personal que desata opiniones en redes: ¿cuál?

Melissa Gate reveló a través de un video en sus redes una confesión personal sobre su salud que pocos sabían.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Melissa Gate hizo curiosa confesión personal que desata opiniones en redes: ¿cuál?
¿Cuál fue la confesión personal que Melissa Gate hizo en sus redes? | Foto: Canal RCN

El nombre de Melissa Gate se ha convertido en tendencia a través de las distintas plataformas digitales no solo por ser una reconocida creadora de contenido digital, sino que también, por mantener informados a sus seguidores por todo lo que hace en su vida cotidiana.

Así también, Melissa Gate adquirió gran reconocimiento en la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN, en la que demostró que su carisma y controversial personalidad hicieron que se ganara el cariño de sus seguidores.

Por su parte, influenciadora compartió recientemente un video a través de sus redes sociales en el que aprovechó la oportunidad en hacer varias confesiones acerca de su personalidad.

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¿Qué confesiones hizo Melissa Gate con respecto a su personalidad en sus redes sociales?

Sin duda, una de las creadoras de contenido digital que más ha acaparado la atención mediática a través de las distintas redes sociales es Melissa Gate, quien no solo ha demostrado que comparte su perspectiva sin ningún tipo de filtro, sino que también, reveló algunas cualidades de su personalidad.

Melissa Gate hizo curiosa confesión personal que desata opiniones en redes: ¿cuál?
Esto reveló Melissa Gate mediante sus redes. | Foto: Canal RCN

Recientemente, Melissa compartió a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de dos millones de seguidores, en la que expresó algunas cualidades de su personalidad que otra persona no envidiaría de ella:

“Cosas que no envidiarías de mí con Melissa Gate: 1. No me da sueño, soy demasiado activa, entonces, es difícil, me he tenido que medicar para poder dormir. 2. Se me acaba el batería social muy rápido. 3. Soy vegana, esto hace que no encuentre comida rápido. 4. Sufro de apego evitativo eso dificulta mis relaciones. 5. Tengo grado uno de autismo, entonces tengo una condición diferente”, agregó Melissa Gate.

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Con base en estas palabras, Melissa Gate aprovechó la oportunidad para expresar varios aspectos de su personalidad, en especial, al tener primer grado de autismo.

¿Cómo fue la participación de Melissa Gate en la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia?

Recordemos que Melissa Gate adquirió gran visibilidad en el 2025 al ser una de las finalistas de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Melissa Gate hizo curiosa confesión personal que desata opiniones en redes: ¿cuál?
Así fue el paso de Melissa Gate en La casa de los famosos Col. | Foto: Canal RCN

Así también, demostró a lo largo del programa que cuando tenía que contar algo, lo hacía sin ningún tipo de filtro, en especial, por ganarse el cariño de todos su seguidores.

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