¿Yeferson Cossio planea seguir aumentando de estatura? Esto dijo el influencer
Yeferson Cossio aclaró si tiene pensado someterse nuevamente a un procedimiento para crecer algunos centímetros más.
El influencer paisa Yeferson Cossio habló sobre los cambios físicos que se ha realizado en los últimos años y aclaró si tiene pensado someterse nuevamente a un procedimiento para crecer algunos centímetros más.
¿Yeferson Cossio quiere volverse más alto en el futuro?
En una reciente entrevista, el creador de contenido Yeferson Cossio fue interrogado sobre su polémico procedimiento para aumentar su estatura, ya que pasó de medir 1.77 m a 1.85 m tras un tratamiento que, según ha contado, fue doloroso.
Ante esto, los entrevistadores quisieron saber si Cossio tenía planeado continuar con el proceso para seguir aumentando unos centímetros más. Sin embargo, su respuesta fue un rotundo no, pues aseguró que con su estatura actual se siente bien.
Incluso afirmó que, de haber querido, habría podido seguir aumentando su estatura, pero que decidió detener el proceso al llegar a 1.85 m y enfocarse en su recuperación.
“No, por eso me quité los aparatos. De hecho, yo podía seguir”.
Con esto, Yeferson Cossio dejó claro que no tiene pensado seguir aumentando su estatura, pues aseguró que con los 1.85 m actuales se siente bien y decidió detener el proceso para enfocarse en su recuperación, cerrando así la posibilidad de continuar con la intervención.
¿Yeferson Cossio tenía problemas de autoestima antes de aumentar su estatura?
Así mismo, el creador de contenido aprovechó el momento para desmentir los rumores que apuntan a que se habría sometido al proceso de aumento de estatura por inseguridades, pues aseguró que en realidad se sentía conforme con su estatura natural, pero quiso probar con unos centímetros más.
Aseguró, además, que fue una de sus mejores decisiones, ya que desde que vio el resultado final se ha sentido bastante bien.
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike
“¿Sabe qué? Yo no tenía problemas de autoestima ni nada. Yo me sentía bien, porque yo no era bajito, yo medía 1.77, pero me siento mucho mejor desde que estoy así, estoy muy contento, ya no camino como pingüino, ya no hay dolor”