Hijos de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno enternecen con video como influencers probando dulces chinos

La famosa y bella creadora de contenido digital paisa conocida como Luisa Fernanda W es una de las influencers colombianas que más ha tenido éxito en las plataformas digitales no solo en el país, sino también a nivel internacional.

Ahora bien, uno de los contenidos que más les gusta a los fans de la paisa es justamente el familiar que hace con su prometido, el cantante de música popular conocido como Pipe Bueno y los dos hijos fruto de ese amor llamados Máximo y Dómenic.

¿En dónde publican sus videos los hijos de Luisa Fernanda W?

En vista de que la ternura y ocurrencias de sus hijos son tan admiradas en las redes sociales, Luisa decidió crearles su propia cuenta de Instagram, la cual ya cuenta con casi 50 mil seguidores, en donde se suben videos de su vida diaria, pero también algunos clips que se asemejan a los de los influencers: hablando a la cámara con un tono cercano como si el público fuera su amigo y contando o mostrando cosas de sus vidas.

En esta oportunidad, por ejemplo, al medio día de este sábado 9 de agosto, en la cuenta de los niños se publicó un video en donde los dos prueban dulces chinos y dan su opinión de estos.

Los hijos de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno ahora encantan con sus videos como influencers.

¿Por qué el video de Máximo y Dómenic probando dulces chinos es tan tierno?

Hay varios detalles del video que enternecen a la audiencia como el hecho de que Dómenic repite todo lo que su hermano mayor, Máximo, diga, incluyendo la presentación de los productos y hasta algunas de sus percepciones.

No obstante, Dómenic no siempre depende de su hermano para dar su propia opinión, pues en uno de los dulces sí difirieron y, mientras a él no le gustó, al hijo mayor de la pareja sí.

Además, el niño de dos años pidió silencio para que no se les dañara el video y le pidió a su hermano que le diera la oportunidad de presentar uno de los dulces, ya que solo lo estaba haciendo el niño de 4 años.

Otro momento que generó mucha ternura del clip se da cuando Máximo decide, de la nada, darle un besito en la mejilla a su hermanito menor y éste se lo devuelve.

Cabe recalcar que todo el video se hizo con sus papás de fondo guiándolos y preguntándoles por sus opiniones para guiarlos en qué decir en el producto audiovisual.