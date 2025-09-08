Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Así es el pez telescopio que habita las misteriosas profundidades del océano | VIDEO

El pez telescopio causó sensación en redes tras ser captado en video mostrando su enigmático rostro en las profundidades marinas.

Profundidad del océano
El pez telescopio generó incertidumbre por su misterioso y aterrador aspecto. (Foto: Freepik)

Las redes sociales no paran de hablar del enigmático pez telescopio, una criatura de las profundidades captada por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) durante una expedición, cuyo rostro aterrador parece sacado de una película de ciencia ficción.

¿Cómo es el pez telescopio?

Este pez, que habita entre los 500 y 3000 metros de profundidad de los océanos, se caracteriza por tener unos ojos grandes en forma tubular y una mandíbula que puede extenderse enormemente en relación con el tamaño de su cuerpo. Además, su cuerpo es alargado y semitransparente.

El pez telescopio, pertenece a la familia Giganturidae, conocida como “peces bocones”, que habitan en aguas profundas de todos los océanos.

Debido a la profundidad en la que habitan, ha sido muy poco lo que los científicos han podido estudiarlo.

¿Qué hace especial al pez telescopio?

De acuerdo a los estudios realizados, una de las características que hacen especial a este maravilloso pez, es que es una de las especies más adaptadas a la oscuridad marina, y sus curiosos ojos en forma de telescopio le permiten cazar presas en ángulos imposibles.

¿De qué se alimenta el pez telescopio?

El pez telescopio se alimenta principalmente de crustáceos y peces pequeños, gracias a su extraordinaria visión para acechar en la penumbra.

Además, sus mandíbulas extensibles y dientes afilados le permiten capturar y devorar presas sorprendentemente grandes en proporción a su tamaño.

¿Cómo reaccionaron en redes sociales ante el avistamiento del pez telescopio?

Algunos usuarios quedaron fascinados con este impresionante pez, al que compararon con un alienígena.

El video de su avistamiento se volvió viral rápidamente, inspirando a muchos internautas a crear memes sobre su peculiar apariencia y bromear preguntando si se podía comer.

Sin embargo, otros dudaron de su existencia, asegurando que se trataba de una creación generada por inteligencia artificial.

Con todo esto, el pez telescopio se confirma como una de las criaturas más sorprendentes y enigmáticas de las profundidades marinas, despertando tanto fascinación como misterio entre quienes lo descubren y lo pueden observar, ya sea a través de una pantalla.

