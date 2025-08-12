Rosalía salió corriendo de plena entrevista tras ver una cucaracha

La cantante Rosalía protagonizó un divertido video en medio de una entrevista luego de huir de una cucaracha.

¿Rosalía le teme a las cucarachas?

La artista estaba en medio de una entrevista en Brasil en un espacio al aire libre frente al emblemático Cristo Redentor y salió corriendo luego de ver una cucaracha.

En el grabación se ve a la artista en conversación con una periodista y luego al observar que hay una cucaracha sale corriendo dejando sola a la periodista en el set.

"Un bicho, no, no, Dios mío", expresa mientras corre.

Ella se devuelve para retomar la entrevista, pero la cucaracha regresa y ella vuelve a salir corriendo gritando del susto.

Rosalía pidió disculpas, pero no pudo ocultar su miedo por el animal, mientras la periodista solo sonreía.

La artista indicó que le daban mucho miedo los bichos y la periodista resaltó que la entendía pues estaba bastante grande.

Luego del susto la entrevista continuó sin complicaciones y siguió hablando de manera profesional sobre su disco.

Artículos relacionados La casa de los famosos Maiker, aspirante a La casa de los famosos Colombia, ratifica rivalidad con Yina Calderón: "Nunca"

¿Cómo reaccionaron los internautas tras el momento viral de Rosalía en Brasil?

Tras la revelación y luego de que el video se volviera tendencia en redes sociales, muchos internautas comentaron al respecto, donde muchos destacaron lo mucho que los divirtió su reacción, otros se identificaron con ella detallando que reaccionarían igual, mientras que otros no tardaron de tildarla de exagerada.

Por ahora, la artista sigue en la promoción de su álbum "Lux" y su gira que tiene el mismo nombre, donde espera cautivar a sus fanáticos alrededor con su música y sus presentaciones en vivo.

La española visitará Colombia en el 2026 el próximo 16 de julio en Bogotá en el Movistar Arena, donde espera enamorar a todos los asistentes con su show.

Artículos relacionados Cintia Cossio Yeferson Cossio rompió en llanto tras emotivo video de Cintia Cossio

Por su parte, Rosalía se ha mostrado muy feliz y emocionada por la aceptación que ha tenido su disco, en el que mostró otra faceta musical y con el que ofreció otra propuesta.

Su canción "La Perla" es la que más ha enamorado a sus fanáticos por su letra, la cual ella aclaró que no compuso para ninguna expareja como muchos han sugerido.