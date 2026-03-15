Jessi Uribe enternece con video junto a su bebé antes de viajar a Europa, ¿se separa de Paola Jara?

A pocos meses del nacimiento de hija, Jessi Uribe se prepara para su próximo viaje a Europa. El cantante de música popular compartió un post en el que reveló sus planes en el otro continente y mostró cómo su bebé hace parte de sus estos proyectos.

Artículos relacionados La casa de los famosos Hermana de Eidevin sorprendió con mensaje a Karola y Mariana en La casa de los famosos: “no mendigues amor”

¿Cuándo se irán Jessi Uribe y Paola Jara para Europa?

Por estos días, Uribe se encuentra de gira por Estados Unidos donde ha consolidado un público importante. Aunque aprovecha los días que no tiene presentaciones para regresar a casa y compartir con su familia.

Los fans reaccionaron al tierno video de Jessi Uribe con su bebé antes de su viaje a Europa. (Foto de AFP)

Luego de estas presentaciones, Jessi tiene programadas varias fechas en Españas y un show en París. El 24 de abril será su primer show en Málaga, España.

Y parece que ya empezó el conteo regresivo para esta experiencia, pues Jessi subió un post el que recordó su viaje y pronto lanzamiento musical.

“Ya falta poco para iniciar nuestra gira por EUROPA y con ello nuestro nuevo Álbum. 12 canciones brutales pa’ que destapen unas cuantas”, se puede leer en la publicación del cantante.

Artículos relacionados La casa de los famosos Beba de la Cruz quedó eliminada de La casa de los famosos Colombia, ¿cuál fue su porcentaje de votación?

En el post, se anuncia que este lanzamiento se hará en compañía de su esposa, con quien se le ve trabajando en el video que subió. Allí, la pareja de cantantes está en compañía de su bebé. De esta manera, además se confirma que este matrimonio atraviesa una de sus mejores etapas.

Jessi Uribe muestra su rol de padre presente. (Foto Canal RCN)

Mientras Jessi cuchichea a la pequeña Emilia, Paola Jara graba una de las canciones. Por lo anterior, el artista santandereano dijo que Emi haría los coros.

“Después de 7 años Juntos volvemos a cantarle al despecho y esta vez con los coros de Emi”, agregó en la publicación.

Así que seguramente, la pequeña estará con ellos en este viaje a España y Francia.

Artículos relacionados La casa de los famosos Eidevin criticó a Alexa en pleno posicionamiento de La casa de los famosos: "respeta a tu marido"

¿Cómo reaccionó Paola Jara al video de Jessi Uribe sobre su viaje a Europa?

Cuatro meses después del nacimiento de su bebé, Paola Jara sigue retomando su vida profesional y brillando en los escenarios. Sus millones de seguidores están amando esta nueva faceta como mamá, pues les permite conocer otra cara de la artista.

Al post de Jessi Uribe, Paola Jara se mostró emocionada por compartir este momento con sus amores juntos: "amor+ Emi+ música".

Sin duda, este viaje de la familia Uribe Jara por Europa dejará instantáneas únicas con las que enamorarán a sus fans.