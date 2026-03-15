Eidevin criticó a Alexa en pleno posicionamiento de La casa de los famosos: "respeta a tu marido"

Antes de la eliminación de Beba de la Cruz, los famosos se posicionaron frente al compañero que querían que se fuera de La casa de los famosos Colombia. En ese momento, Eidevin le dijo a Alexa las “vainas” por las que la quiere fuera del reality del Canal RCN.

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¿Qué le dijo Eidevin a Alexa en el posicionamiento?

Fue una noche llena de emociones para Eidevin, quien además recibió la visita de su hermana Jahennys y su sobrina Luciana. En el congelado, la mujer le dijo a Alexa que su hermano no era un manipulador.

Hermana de Eidevin sorprendió con mensaje sobre su relación con Karola. (Fotos del Canal RCN)

Algo a lo que Eidevin se sumó en el posicionamiento al decirle a Alexa que no tenía ninguna razón para decir que él se acercaba a Karola por conveniencia o por recibir el apoyo de su fandom. “No tienes que decir que… doy abrazos falsos para engañar sus sentimientos”, manifestó.

Luego numeró las razones por las que le gustaría que Alexa no siguiera en la competencia.

“Primera vaina, ella es en bien inteligente para saber quién se le acerca por conveniencia y quién no. Segunda vaina, los abrazos que doy son reales; no son tan falsos, así como el shippeo que estás tratando de armar con Tebi. Tercera vaina, ojalá trates de copiar un poco de esa inteligencia, para que tú misma sepas comprender quiénes se acercan a ti por conveniencia”, dijo Eidevin.

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Después, el creador de contenido se refirió al compromiso matrimonial que Alexa tiene fuera del programa y al congelado en el que Jhorman desató una polémica con Juanda Caribe.

“Respeta al marido que tienes. Él tuvo las agallas de pedirte matrimonio, de venir al programa a insultar a uno de nuestros compañeros, entonces ten tú las agallas de pronto no dejarlo tan ridículo con Colombia porque lo estás dejando como un cachón tratando de estar aquí como enamorada”, fueron otras de las palabras usadas por Eidevin.

Eidevin le dijo sus “vainas” a Alexa en el posicionamiento de La casa de los famosos. (Foto del Canal RCN)

¿Qué piensa Eidevin del shippeo entre Alexa y Tebbi?

En el mismo posicionamente, Eidevin dejó claro que ese shippeo haría parte de las estrategias de Alexa en La casa de los famosos Colombia.

“No lo digo por Tebbi porque el shippeo falso lo armaste tú. El día que viste que las cámaras no te prestaban atención y que estaban con Karola y conmigo, entonces empezaste a decir: ‘las cámaras me están ignorando, voy a armar un shippeo para ver si me prestan atención’”, agregó.

¿Cómo reaccionó Alexa a las palabras de Eidevin?

Tras escucharlo, Alexa dijo que por Tebi sí ha sentido cosas y que eso no es un secreto para ninguna cámara. “Soy una persona de carne y hueso”, agregó.

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Al expresar su sentir, aseguró que no se le facilita mantener en secreto sus sentimientos y que por eso no los oculta a pesar de tener una relación formal fuera del reality.

Además, insistió en que Eidevin manipula a Karola porque él sabe del gusto que hay de por medio. “Cuando hay un gusto de una persona, uno no lo alimenta con abrazos, con buenas palabras…”, agregó.

Y sobre su compromiso con Jhorman, Alexa respondió: “yo veré a quién valoro. Él también sabía de las cosas que podían pasar aquí por si no te quedo claro. Él y yo hablamos de esas vainas”.

Asimismo, de manera sorpresiva, Alexa dijo que Eidevin le propuso armar un shippeo juntos. Una afirmación que Eidevin desmintió y aseguró que por el contrario fue ella quien se mencionó esa idea.