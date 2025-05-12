Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Yeferson Cossio rompió en llanto tras emotivo video de Cintia Cossio

Yeferson Cossio y Cintia Cossio conmovieron a sus fanáticos tras emotiva publicación en redes sociales.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Yeferson Cossio y Cintia Cossio
Yeferson Cossio y Cintia Cossio conmovieron a sus fans/Canal RCN

La influenciadora Cintia Cossio reveló a sus millones de fanáticos un emotivo video sobre lo difícil que fue su infancia junto a su hermano Yeferson Cossio.

Artículos relacionados

¿Qué video publicó Cintia Cossio que conmovió a sus fanáticos?

A través de su cuenta de Instagram, donde suma casi ocho millones de seguidores, compartió un video en el que se mostró un avance de lo que revela en su nuevo libro en el que decidió exponer detalles de su vida que jamás había contado, en los que da a conocer lo difícil que fue su infancia y la relación que tuvo con sus padres y cómo Yeferson Cossio se hizo cargo de ella.

Cintia Cossio estrena libro

¿Cómo reaccionó Yeferson Cossio tras emotivo video de Cintia Cossio?

El creador de contenido no tardó en reaccionar y comentó la publicación detallando lo mucho que lloró con la publicación y cuánto ella lo salvó.

"Crecí y me hice fuerte para cuidarte, para protegerte, para sacarnos de donde estábamos. O al menos, eso creía, en realidad tú nos sacaste, porque si día a día no hubiese visto tu carita linda sonriendo, no hubiese sacado fuerzas nunca para continuar", le dijo.

Yeferson Cossio se conmueve con libro de cintia cossio

Asimismo, aprovechó para resaltar lo fuerte y orgulloso que se siente de ella y de todo lo que ha logrado.

"Eres muy fuerte, eres el mejor ser humano que conozco, estoy muy orgulloso de ti, de lo que eres, de lo que has conseguido, de que por fin tienes el hogar que siempre deseamos tener. Ni siquiera sé por qué tengo los ojos llenos de lágrimas escribiendo esto. Yo estoy muy feliz, eres todo lo que está bien en la vida. Te amo, hermanita", agregó.

Tras su reacción, muchos internautas opinaron y destacaron la gran relación de hermanos que tienen ellos dos y lo mucho que se quieren.

Además, elogiaron su capacidad para haber salido adelante y seguir superándose cada día pese a los obstáculos que se les ha presentado en la vida.

Artículos relacionados

Por ahora, Cintia Cossio está a la expectativa de cómo reciban sus seguidores este libro en el que expone su parte más personal.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Miguel Ayala Giovanny Ayala

Hijo de Giovanny Ayala narró el minuto a minuto de su rescate: "Vimos un zapato verde"

Miguel Ayala, contó en exclusiva para Buen día, Colombia, del Canal RCN, el momento exacto en el que lo rescataron.

Greeicy muestra a Kai de perfil en una publicación llena de ternura Greeicy

Greeicy sorprendió al revelar imágenes de su hijo, Kai: ¿ya mostró su rostro?

Greeicy Rendón enterneció a sus fans con fotos y videos de su hijo, Kai, revelando momentos felices junto a su hijo.

Yeferson Cossio comparte triste recuerdo. Yeferson Cossio

Yeferson Cossio revive un recuerdo que revela un momento doloroso de su vida: "Mientras aún vivía"

Yeferson Cossio recordó a su padre con una foto de hace 7 años que generó nostalgia y apoyo en redes sociales.

Lo más superlike

Navidad

Día de las velitas: ¿Cuántas encender, de qué color y qué pedir?

Detalles que no debes dejar pasar para disfrutar y vivir correctamente la tradición del Día de la velitas.

Así es el álbum Panini del Mundial 2026 Selección Colombia

Así es el álbum del Mundial 2026: ¿cuánto cuesta y fecha de salida en Colombia?

Shakira es criticada en redes por enviar mensaje en inglés a sus fans en Spotify Wrapped Shakira

Shakira recibe críticas de una fan por un inesperado detalle en su Spotify Wrapped: "antes eras chida"

Cazzu canta vallenato. Cazzu

Cazzu emocionó al público colombiano al cantar un clásico vallenato del Binomio de Oro en Bogotá

Valentina Taguado huele a Cintia Cossio. Valentina Taguado

¿A qué huele Cintia Cossio? Valentina Taguado sorprendió con su veredicto en ¿Qué hay pa' dañar?