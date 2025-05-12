Yeferson Cossio rompió en llanto tras emotivo video de Cintia Cossio

La influenciadora Cintia Cossio reveló a sus millones de fanáticos un emotivo video sobre lo difícil que fue su infancia junto a su hermano Yeferson Cossio.

¿Qué video publicó Cintia Cossio que conmovió a sus fanáticos?

A través de su cuenta de Instagram, donde suma casi ocho millones de seguidores, compartió un video en el que se mostró un avance de lo que revela en su nuevo libro en el que decidió exponer detalles de su vida que jamás había contado, en los que da a conocer lo difícil que fue su infancia y la relación que tuvo con sus padres y cómo Yeferson Cossio se hizo cargo de ella.

¿Cómo reaccionó Yeferson Cossio tras emotivo video de Cintia Cossio?

El creador de contenido no tardó en reaccionar y comentó la publicación detallando lo mucho que lloró con la publicación y cuánto ella lo salvó.

"Crecí y me hice fuerte para cuidarte, para protegerte, para sacarnos de donde estábamos. O al menos, eso creía, en realidad tú nos sacaste, porque si día a día no hubiese visto tu carita linda sonriendo, no hubiese sacado fuerzas nunca para continuar", le dijo.

Asimismo, aprovechó para resaltar lo fuerte y orgulloso que se siente de ella y de todo lo que ha logrado.

"Eres muy fuerte, eres el mejor ser humano que conozco, estoy muy orgulloso de ti, de lo que eres, de lo que has conseguido, de que por fin tienes el hogar que siempre deseamos tener. Ni siquiera sé por qué tengo los ojos llenos de lágrimas escribiendo esto. Yo estoy muy feliz, eres todo lo que está bien en la vida. Te amo, hermanita", agregó.

Tras su reacción, muchos internautas opinaron y destacaron la gran relación de hermanos que tienen ellos dos y lo mucho que se quieren.

Además, elogiaron su capacidad para haber salido adelante y seguir superándose cada día pese a los obstáculos que se les ha presentado en la vida.

Por ahora, Cintia Cossio está a la expectativa de cómo reciban sus seguidores este libro en el que expone su parte más personal.