Dayro Moreno causa furor en reto viral para encontrar su pareja ideal

Dayro Moreno volvió es viral gracias a una reciente colaboración con el creador de contenido Andresitow, quien lo invitó a participar en uno de sus característicos retos de búsqueda de pareja.

El delantero, reconocido tanto por su trayectoria deportiva como por su personalidad desbordada, protagonizó momentos que rápidamente se viralizaron y generaron cientos de comentarios en plataformas como YouTube, TikTok e Instagram.

Artículos relacionados Daniella Álvarez Daniella Álvarez mostró cómo usó una 'cuchara de palo' para ponerse los zapatos

¿Cómo comenzó el reto de Dayro Moreno vs 20 con Andresitow?

El video inicia recreando una especie de “receta” para crear al futbolista ideal y Dayro entra en escena para encontrarse con un grupo de 20 mujeres dispuestas a participar en el experimento social.

La dinámica consistía en que cada participante se presentara ante el delantero, quien debía decidir si avanzaba o no en la actividad basándose en su impresión inicial.

Durante esta primera ronda, mostró una actitud espontánea y directa, expresando sus preferencias de manera frontal, lo que provocó risas entre los presentes.

Uno de los momentos que más dio de qué hablar ocurrió cuando una participante de baja estatura entró al set y Dayro, sin filtro, señaló que no era de su gusto “por altura”.

Artículos relacionados Cintia Cossio Yeferson Cossio rompió en llanto tras emotivo video de Cintia Cossio

¿Qué reveló Dayro Moreno sobre su vida fuera de las canchas?

A lo largo del video, el delantero aprovechó para hablar sobre su visión del futuro y aseguró que, cuando se retire del fútbol profesional, planea enfocarse en las empresas que ha construido con los ingresos obtenidos durante su carrera.

Dayro sorprendió con sus decisiones, sus bromas y hasta confesiones. (Foto AFP: Jaime SALDARRIAGA)

Su intención, dijo durante una de las conversaciones, es continuar creciendo a nivel personal y económico sin perder su esencia.

Además, dijo en varias ocasiones que actualmente se encuentra soltero, un detalle que reforzó el tono del reto y que alimentó las bromas tanto de los participantes como del público del video.

Artículos relacionados Ornella Sierra Ornella Sierra sorprende con una confesión sobre su salud: "No sé cuándo parar de comer"

¿Cómo terminó el “casting” de Dayro Moreno vs 20 y quiénes fueron las elegidas?

Tras una primera ronda en la que eliminó a la mitad del grupo, Dayro pasó a una segunda etapa en la que conversó durante unos minutos con las mujeres que continuaban en competencia.

Dayro participó en el popular reto “vs 20”, dirigido por el creador Andresitow. (AFP: AIZAR RALDES)

Y aunque mencionó que le interesaba conocer algo más que la apariencia física, lo cierto es que el ambiente siguió cargado de coqueteos y momentos inesperados, incluyendo besos con varias participantes.

Al final, y después de evaluar su “energía” y “actitud”, el goleador seleccionó a cuatro mujeres, entre ellas dos hermanas que llamaron la atención por su espontaneidad y disposición para continuar en el juego.

Antes de despedirse, anunció que planeaba quedarse un tiempo en Bogotá tras finalizar la temporada con Once Caldas, insinuando que mantendría contacto con las finalistas del reto.