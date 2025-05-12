Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Ornella Sierra sorprende con una confesión sobre su salud: "No sé cuándo parar de comer"

Ornella Sierra confesó que su organismo no regula el apetito y relató cómo enfrenta esta condición cada día.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Ornella Sierra revela condición médica.
Ornella Sierra sorprende al revelar condición médica. (Foto de Ornella Sierra Canal RCN) (Foto del médico Freepik)

La creadora de contenido y exparticipante de La casa de los famosos Colombia, Ornella Sierra, reveló un problema de salud que afecta directamente su vida diaria: la hormona leptina, encargada de regular el apetito, no funciona correctamente en su organismo.

Ornella Sierra confiesa la razón por la que no puede dejar de comer.
Ornella Sierra no puede dejar de comer por una condición médica. (Foto Canal RCN)

¿Qué ocurre con el apetito de Ornella Sierra?

La influencer explicó que esta condición le impide sentir saciedad de manera normal. Contó que puede comer grandes cantidades de comida sin detenerse, como un pollo completo en una sola ocasión, o seis costillas en un restaurante de Bogotá sin percibir llenura inmediata. Según sus palabras, la sensación de malestar aparece después, cuando el cuerpo reacciona con retardo.

Además de la resistencia a la insulina y otros problemas hormonales, señaló que logra mantenerse en su peso gracias a la disciplina con el ejercicio.

También utiliza medicamentos semanales que se aplica en el abdomen para regular su condición.

Aunque recientemente se enfermó, aseguró que su enfoque está en las soluciones más que en los problemas.

“No me sirve”, expresó Ornella Sierra en su publicación.

La creadora agregó que su novio suele sorprenderse por la cantidad de comida que consume en público, un detalle que refleja la magnitud de su situación.

Ornella es consciente de que su organismo responde de manera distinta, ha aprendido a escuchar las señales tardías de su cuerpo y a buscar alternativas médicas que le permitan tener control.

Al compartir su experiencia, Ornella Sierra no solo expone su realidad, sino que también genera conciencia sobre la importancia de atender los desórdenes hormonales con acompañamiento médico.

¿Por qué se hizo famosa Ornella Sierra?

Sierra saltó a la fama desde que participó en la primera temporada de La casa de los famosos Colombia, transmitida por RCN en 2024.

Tras su salida del reality, el canal volvió a vincularla en la segunda temporada de 2025, esta vez como host digital, rol en el que se encargó de interactuar con la audiencia en las redes sociales y de compartir contenido exclusivo sobre lo que ocurría en el programa.

Su paso por La casa de los famosos marcó un antes y un después en su carrera, dándole visibilidad nacional y convirtiéndola en una figura reconocida dentro del entretenimiento colombiano.

Ornella Sierra estuvo en la primera temporada de La casa de los famosos Colombia.
Ornella Sierra participo en La casa de los famosos Colombia como participante y luego como host digital. (Foto Canal RCN)
