¿A qué huele Cintia Cossio? Valentina Taguado sorprendió con su veredicto en ¿Qué hay pa' dañar?

Valentina Taguado sorprendió al revelar a qué huele Cintia Cossio, durante la entrevista en el programa matutino ¿Qué hay pa’ dañar?, transmitido por la app del Canal RCN.

Valentina Taguado dio su opinión honesta sobre el olor de Cintia Cossio del cuello y las axilas. (Fotos Canal RCN)

En medio de la conversación, Cintia Cossio no se salvó de la dinámica que se volvió sello personal de Valentina de oler a los invitados y dar su honesta opinión.

¿A qué huele Cintia Cossio según Valentina Taguado?

Valentina se acercó y olió tanto el cuello como la axila de la creadora de contenido, dando su veredicto: huele delicioso debido a un perfume intenso, especiado y con notas amaderadas.

Cintia, entre risas, confesó que antes mandaba a elaborar fragancias exclusivas, pero al volverse algo común decidió dejarlo.

Ahora, su secreto es mezclar dos o tres perfumes para lograr un aroma propio.

La creadora también habló de su desodorante, asegurando que prefiere una axila blanca por el producto antes que cualquier olor desagradable.

“Tengo demás la axila blanca, porque primero blanca que con grajo”, expresó Cintia Cossio.

¿A qué huele Valentina Taguado según Andrés Torres?

El ambiente se tornó aún más divertido cuando Andrés Torres decidió devolver la dinámica y olió a Valentina Taguado, bromeando con que su aroma le recordaba a un sifón.

La ocurrencia desató risas entre Johana Velandia, Cintia y el resto de la mesa, reforzando el tono irreverente que caracteriza este espacio.

Lo que para algunos podría ser un gesto curioso, ya se ha convertido en un sello personal de Valentina Taguado.

Su olfato ha pasado por varios invitados y ahora Cintia Cossio se suma a esa selecta lista de celebridades que han vivido la experiencia.

El gesto de Valentina Taguado, lejos de ser un simple detalle, funciona como un elemento diferenciador del programa.

Más allá de su estilo sin filtros en la mesa de ¿Qué hay pa’ dañar?, Valentina Taguado también ha demostrado su versatilidad en otros escenarios.

Su nombre resonó con fuerza cuando participó en MasterChef Celebrity, donde alcanzó la final y se consolidó como una de las figuras más recordadas de esa temporada, que finalmente fue ganada por Violeta Bergonzi.

Esa experiencia le permitió conectar con nuevas audiencias y mostrar una faceta distinta, más cercana y espontánea, que hoy se refleja en su trabajo como locutora y creadora de contenido.

Tras su paso por la competencia gastronómica, Valentina decidió enfocarse de lleno en este proyecto matutino, convirtiéndolo en un espacio donde la conversación fluye con naturalidad y los invitados se enfrentan a dinámicas inesperadas que generan momentos únicos.