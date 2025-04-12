Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

¿A qué huele Cintia Cossio? Valentina Taguado sorprendió con su veredicto en ¿Qué hay pa' dañar?

Valentina Taguado sorprendió en el programa ¿Qué hay pa’ dañar? al revelar a qué huele la creadora de contenido Cintia Cossio.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Valentina Taguado huele a Cintia Cossio.
Valentina Taguado revela a qué huele Cintia Cossio en ¿Qué hay pa' dañar? (Fotos Canal RCN)

Valentina Taguado sorprendió al revelar a qué huele Cintia Cossio, durante la entrevista en el programa matutino ¿Qué hay pa’ dañar?, transmitido por la app del Canal RCN.

Valentina Taguado dio su opinión sobre el olor de Cintia Cossio.
Valentina Taguado dio su opinión honesta sobre el olor de Cintia Cossio del cuello y las axilas. (Fotos Canal RCN)

Artículos relacionados

En medio de la conversación, Cintia Cossio no se salvó de la dinámica que se volvió sello personal de Valentina de oler a los invitados y dar su honesta opinión.

¿A qué huele Cintia Cossio según Valentina Taguado?

Valentina se acercó y olió tanto el cuello como la axila de la creadora de contenido, dando su veredicto: huele delicioso debido a un perfume intenso, especiado y con notas amaderadas.

Cintia, entre risas, confesó que antes mandaba a elaborar fragancias exclusivas, pero al volverse algo común decidió dejarlo.

Ahora, su secreto es mezclar dos o tres perfumes para lograr un aroma propio.

La creadora también habló de su desodorante, asegurando que prefiere una axila blanca por el producto antes que cualquier olor desagradable.

“Tengo demás la axila blanca, porque primero blanca que con grajo”, expresó Cintia Cossio.

¿A qué huele Valentina Taguado según Andrés Torres?

El ambiente se tornó aún más divertido cuando Andrés Torres decidió devolver la dinámica y olió a Valentina Taguado, bromeando con que su aroma le recordaba a un sifón.

La ocurrencia desató risas entre Johana Velandia, Cintia y el resto de la mesa, reforzando el tono irreverente que caracteriza este espacio.

Lo que para algunos podría ser un gesto curioso, ya se ha convertido en un sello personal de Valentina Taguado.

Artículos relacionados

Su olfato ha pasado por varios invitados y ahora Cintia Cossio se suma a esa selecta lista de celebridades que han vivido la experiencia.

El gesto de Valentina Taguado, lejos de ser un simple detalle, funciona como un elemento diferenciador del programa.

Más allá de su estilo sin filtros en la mesa de ¿Qué hay pa’ dañar?, Valentina Taguado también ha demostrado su versatilidad en otros escenarios.

Su nombre resonó con fuerza cuando participó en MasterChef Celebrity, donde alcanzó la final y se consolidó como una de las figuras más recordadas de esa temporada, que finalmente fue ganada por Violeta Bergonzi.

Artículos relacionados

Esa experiencia le permitió conectar con nuevas audiencias y mostrar una faceta distinta, más cercana y espontánea, que hoy se refleja en su trabajo como locutora y creadora de contenido.

Tras su paso por la competencia gastronómica, Valentina decidió enfocarse de lleno en este proyecto matutino, convirtiéndolo en un espacio donde la conversación fluye con naturalidad y los invitados se enfrentan a dinámicas inesperadas que generan momentos únicos.

Cintia Cossio se sinceró sobre diversos temas.
Cintia Cossio se sinceró sobre diversos temas en el programa matutino ¿Qué hay pa' dañar? (Foto Canal RCN)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Ibrahim Salem confesó con qué ex participante de la Casa de los Famosos no le gustaría convivir La casa de los famosos

Ibrahim Salem confesó con qué famoso no le gustaría encontrarse en La casa de los famosos

Ibrahim Salem confesó con qué ex participante de la Casa de los Famosos no le gustaría convivir y explicó la razón.

Taliana Vargas Producciones RCN

Reaparece Taliana Vargas por emisión de Chepe Fortuna en Canal RCN: fans no superan cómo luce hoy

Taliana Vargas reaccionó en video al saber que Chepe Fortuna regresó a las pantallas del Canal RCN. "Estoy feliz", dijo.

Valentina Taguado sorprende con su mensaje a Cintia Cossio. Valentina Taguado

Valentina Taguado comparte emotivo mensaje tras entrevista con Cintia Cossio en ¿Qué hay pa’ dañar?

Valentina Taguado compartió una imagen con Cintia Cossio luego de la entrevista en ¿Qué hay pa’ dañar?, generando emoción.

Lo más superlike

Cintia Cossio sobre cómo cría a su hijo mayor en ¿Qué hay pa' dañar? Cintia Cossio

Cintia Cossio sorprende al hablar de la educación de su hijo mayor: “Cuando uno es un levantado”

Cintia Cossio reveló cómo educa a su hijo mayor para que sea responsable y con buenos principios.

Jessi Uribe mostró el gigantesco clóset de Paola Jara y sus más de 70 pares de zapatos. Paola Jara

El lujoso clóset de Paola Jara sorprendió a fans: "¡No tiene nadita que ponerse!"

Corona de adviento Navidad

¿Qué es la corona de adviento y cómo hacerla?

Mapache Viral

VIRAL | Mapache se entrometió en una licorera y quedó borracho en el piso; le tomaron foto

Dua Lipa sorprende a su público mexicano. Dua Lipa

Dua Lipa conquistó Ciudad de México al cantar junto a Maná, ¿Cuál fue la canción elegida?