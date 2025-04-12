Ibrahim Salem confesó con qué famoso no le gustaría encontrarse en La casa de los famosos

En una entrevista, Ibrahim Salem respondió a una pregunta sobre participantes de temporadas anteriores de La casa de los famosos y terminó mencionando con quién no le gustaría convivir, una respuesta que despertó curiosidad entre los internautas.

¿Con qué participante de La casa de los famosos 2 no conviviría Ibrahim Salem?

En medio de una entrevista con el Canal RCN, Ibrahim fue cuestionado acerca de con quién de la anterior temporada de La casa de los famosos, no le gustaría convivir. Salem señaló que, “solo por molestar”, no le gustaría convivir con el cuenta chistes Juan Ricardo Lozano, más conocido como Alerta.

“No me gustaría con Alerta, porque entre cuenta chistes y comediantes tenemos como nuestra rivalidad. Pero en realidad, con todo el mundo. Claro que sí", afirmó.

La declaración surgió en una conversación en la que explicó que su comentario sobre la rivalidad era más en tono de broma que un conflicto real. Los internautas han comentado sobre esta confesión, señalando que ejemplifica la dinámica entre diferentes estilos de humor en Colombia.

¿Por qué se dice que hay una rivalidad entre cuenta chistes y comediantes?

En redes, los fanáticos destacan que esta “rivalidad” no se trata de un conflicto profesional, sino de diferencias en los estilos de presentación que existen dentro del humor. Señalan que cada formato tiene su propio enfoque para conectar con la audiencia.

Afirman que el cuenta chistes se concentra en contar chistes de manera directa, con un remate que busque sorprender a la audiencia y generar risa inmediata. Su trabajo está centrado en la anécdota y la estructura del chiste prescrito.

¿De qué se trata la rivalidad entre cuenta chistes y comediantes? / (Foto de Freepik)

En contraste, el humorista es un término más amplio que abarca a cualquier persona que busca hacer reír. Se basa en rutinas, monólogos o historias originales creadas por el propio intérprete. Su humor se desarrolla a través de una narración, una reflexión o un punto de vista personal sobre un tema.

Estas diferencias de enfoque y estilo pueden generar roces o percepciones de competencia, aunque no constituyen un conflicto real, sino más bien distintas maneras de abordar el humor y de relacionarse con la audiencia.

¿Ibrahim Salem hará parte de La casa de los famosos?

Salem integra el séptimo grupo de aspirantes al reality, etapa en la que su posible participación genera atención entre los usuarios. El humorista comenta que su aporte sería ayudar a manejar tensiones mediante el humor, promoviendo espacios en los que las diferencias puedan abordarse desde la conversación y la risa.

El comediante ha señalado que su propósito sigue siendo producir humor sin perjudicar a quienes lo acompañan y que, si llegara a entrar a La casa de los famosos, buscaría hacerlo bajo esa premisa.

Ibrahim Salem, aspirante a La casa de los famosos / (Foto del Canal RCN)

Si ya elegiste a tu aspirante preferido del séptimo grupo, puedes votar ingresando a lacasadelosfamososcolombia.com. La plataforma permite emitir un voto cada cuatro horas y estará disponible hasta el domingo 7 de diciembre a las 4:00 p. m, momento en el que se decidirá quién ocupará el nuevo cupo del reality.