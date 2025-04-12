Marc Anthony emocionó con su voz en Navidad mientras Nadia Ferreira lo acompañaba muy de cerca

Marc Anthony iluminó la Navidad en Nueva York con su voz y su energía, convirtiendo la tradicional ceremonia del Rockefeller Center en un espectáculo inolvidable.

Marc Anthony canta en el Rockefeller Center de Nueva York dándole la bienvenida a la navidad. (Foto Rich Polk/AFP)

¿Cómo fue la presentación de Marc Anthony en el Rockefeller Center de Nueva York?

Su interpretación navideña, cargada de emoción y calidez, fue el regalo perfecto para quienes asistieron y para millones que siguieron la transmisión desde distintos rincones del mundo.

El pasado 3 de diciembre, la ciudad de Nueva York celebró el encendido del árbol de Navidad del Rockefeller Center, un evento que cada año marca el inicio oficial de la temporada festiva.

En medio de un escenario adornado con más de 50.000 luces LED y una estrella de cristal Swarovski en la cima, Marc Anthony se presentó con una interpretación que transmitió unión y esperanza.

El artista cantó “Feliz Navidad” entre ovaciones, aplausos y las decoraciones navideñas del emblemático lugar.

La ceremonia contó con la participación de artistas internacionales como Michael Bublé y Gwen Stefani, además de las icónicas Rockettes, pero la presencia del cantante puertorriqueño destacó por la fuerza de su voz y la conexión con el público latino

Además, entre los asistentes se encontraba su esposa Nadia Ferreira que no se perdió ningún detalle de la presentación del cantante.

¿Con qué artistas cantó Marc Anthony en su presentación en Bogotá?

La magia que Marc Anthony llevó a Nueva York tuvo un antecedente muy especial en Colombia. El pasado 13 de noviembre de 2025, el Coliseo MedPlus de Bogotá fue testigo de un concierto multitudinario que reunió a más de 13.000 asistentes.

La noche se convirtió en un viaje musical que reafirmó su título de “rey de la salsa”. Invitados como Willy García y Jessi Uribe se sumaron al show, aportando diversidad de géneros y enriqueciendo la experiencia.

El público bogotano respondió con entusiasmo, demostrando que la conexión de Marc Anthony con Colombia sigue siendo profunda y vigente.

En Colombia, su presentación fue un reencuentro con un público fiel; en Estados Unidos, su voz se convirtió en símbolo de unión y esperanza en medio de la celebración navideña más icónica del país.

Su presencia en el Rockefeller Center no solo fue un momento artístico, sino también un símbolo de representación latina en un escenario global.