Blessd impacta al hacer confesión con foto suya del pasado: "Los traumas se heredan"

¿Irreconocible? Blessd desempolvó imagen de cuando no tenía dinero y sorprende al hacer revelación de aquella época.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Blessd antes de ser famoso
Blessd sorprendió al publicar foto suya de año atrás. (AFP: Rodrigo Varela)

Stiven Mesa Londoño mejor conocido como Blessd en el mundo artístico sorprendió a sus seguidores en la jornada del 4 de diciembre al desempolvar recuerdo suyo de años atrás.

¿Cómo lucía Blessd antes de ser famoso?

El cantante antioqueño se lista como una de las nuevas caras del reguetón y el trap en Colombia y Latinoamérica, logrando posicionar varias de sus canciones en las principales plataformas digitales.

Blessd ha logrado a sus 25 años convertirse en uno de los artistas urbanos más escuchados en el país y por eso, ahora puede darse una vida llena de comodidades y lujos, algo que años atrás parecían imposibles.

El reguetonero ha sido sincero al decir que nació en una familia humilde y que le tocó trabajar desde pequeño para ayudar en su casa, Blessd vendió dulces y trabajó en plazas de mercado.

Precisamente, en una entrevista el cantante aseguró que llegó a dormir en el piso y en habitaciones en las que no cabía con su familia.

Yo vengo de no tener nada, de andar en el piso, de vivir con mis dos abuelos en un lugar donde no cabíamos los tres”

Pirlo se molesta al escuchar la música de Blessd en Cali.
Así lucía Blessd antes de ser famoso. (Foto de Rodrigo Varela/AFP)

¿Cómo lucía Blessd antes de ser famoso? El cantante sacó a la luz inédita foto

El reguetonero por estos días ha sido tema de conversación por diferentes motivos, el primero, su rifirrafe con Pirlo, un reconocido cantante de trap de Cali y lo otro por su relación sentimental con la influenciadora Manuela QM.

En medio de estas polémicas y temas de conversación, Stiven decidió sacar a la luz una foto suya de años atrás cuando no era famoso.

En la imagen se ve a Blessd sentado en una banca en el lugar que vivía, allí se le ve con una pantaloneta de fútbol y comiendo en un plato de plástico. Además, lleva su cabello largo y pintado de morado.

Junto a este emotivo recuerdo, Blessd dejó una canción de rap llamada TNT (part. Bajo Tierra) de Alcolirykoz, en la que reveló lo que sentía por ese entonces y ahora al ver ese recuerdo.

Despierto cada día con culpas nuevas. La mente adulta aprende que los traumas también se heredan. El que más sufre es еl que más sabe.

¿Cuánto cobra Blessd por concierto?

El panorama para Blessd cambió con su salto a la fama y con el posicionamiento de su música, ahora el artista gana millones de pesos gracias a su talento.

Aunque el artista ni su equipo han publicado una cifra exacta del valor que cobra Blessd por concierto o presentación, tiempo atrás se llegó a afirmar que el antioqueño estaba cobrando más de 1.000 millones de pesos.

Además, se reveló que dentro de sus exigencias para sus shows el reguetonero pedía avión privado, seguridad, botellas de trago costosas y hasta videojuegos.}

Blessd marcó un hito en su carrera.
Sale a la luz foto inédita de Blessd en su pasado. (Foto Dimitrios Kambouris/AFP)
