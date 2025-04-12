Así premiará Ryan Castro a la cuadra más animada en esta navidad, ¿cómo participar?

La temporada decembrina ya comenzó a y uno de los primeros en encender el espíritu festivo fue Ryan Castro que regresó con su tradicional lanzamiento de fin de año.

Para el 2025, sorprendió con Mi Fortuna y acompañar su lanzamiento con una dinámica especial para su comunidad de seguidores, una forma de premiar a la cuadra más alegre de esta Navidad.

¿De qué trata “Mi Fortuna”, la nueva canción navideña de Ryan Castro?

Cada diciembre, Ryan Castro revive a “Richy”, su alter ego paisa que representa la picardía, el desparpajo y el folclore urbano que lo han llevado a conectar con miles de fanáticos.

Este personaje regresa vestido con poncho, sombrero y actitud fiestera para protagonizar Mi Fortuna, un tema que habla del anhelo de una vida mejor y del esfuerzo cotidiano por alcanzar los sueños.

La canción retoma sonidos clásicos de la música parrandera y apariciones especiales como J Balvin, el exfutbolista Faustino “Tino” Asprilla y la reconocida actriz de cine para adultos Esperanza Gómez.

¿En qué consiste la dinámica de Ryan Castro para la cuadra más animada?

Además del estreno de su canción, el artista anunció una dinámica especial dirigida a las comunidades que siguen de cerca su música, pues la idea es premiar a la cuadra que demuestre mayor entusiasmo y unión durante esta temporada navideña.

Así es la dinámica con la que Ryan Castro quiere alegrar las navidades de miles de familias. (Foto Theo Wargo/AFP)

Para participar, los seguidores deben comentar el nombre de su cuadra y el barrio donde viven en la sección de comentarios del video oficial de Mi Fortuna en YouTube.

El comentario que acumule más “likes” será el ganador, pues se busca que las personas se reúnan, se organicen y disfruten juntas de la tradición navideña, tal como lo ha promovido el artista en sus últimos proyectos decembrinos, pero a través de sus canciones.

¿Qué premios le dará Ryan Castro a la cuadra ganadora?

El premio está pensado para celebrar a lo grande, la cuadra ganadora recibirá todo lo necesario para armar una fiesta de barrio inolvidable, entre los regalos se incluyen garrafas para compartir, buñuelos, natilla e incluso una olla para preparar un sancocho para el día siguiente de la celebración.

“Mi Fortuna” es el lanzamiento navideño 2025 de Ryan Castro, protagonizado por su personaje Richy. (Foto Ethan Miller/AFP)

Así, Ryan Castro no solo entrega un nuevo éxito musical, sino que reafirma su compromiso con las raíces y con las tradiciones que lo han visto crecer cada diciembre, su música y sus iniciativas se convierten en un punto de encuentro para miles de familias que celebran estas fechas con sus amigos y familiares más cercanos.