Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

XimeMua, novia de Andy Rivera, mostró emocionada la compra de su nueva casa

XimeMua, actual pareja de Andy Rivera, mostró con alegría su nueva casa y ofreció a sus seguidores un tour lleno de emoción.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
XimeMua compartió en Instagram la compra de su casa y dejó ver su emoción.
XimeMua compartió en Instagram la compra de su casa y dejó ver su emoción. Foto Freepik

La creadora de contenido XimeMua vivió uno de los momentos más emocionantes de su vida y decidió compartirlo con quienes la siguen, la compra de su casa propia.

A través de sus historias de Instagram, mostró la alegría al recibir oficialmente su nuevo hogar, un espacio amplio, moderno y lleno de detalles que reflejan la nueva etapa que comienza.

En medio de su relación con el cantante Andy Rivera, XimeMua ha ganado aún más visibilidad, sin embargo, esta vez no fue su vida amorosa lo que llamó la atención, sino la realización de un sueño que trabajó durante años.

Artículos relacionados

¿Cómo fue el inicio del recorrido por la nueva casa de XimeMua?

El house tour comenzó desde la entrada principal y luego sorprendió al revelar que la vivienda cuenta también con una entrada secundaria que conecta directamente con el parqueadero.

Entre risas, comentó que esta segunda puerta será ideal para entrar cuando llegue en carro, haciéndole la vida mucho más práctica.

Desde el primer instante, la creadora dejó claro que la casa no solo es grande, sino funcional, diseñada para facilitar la rutina y brindar comodidad a quienes viven allí.

Artículos relacionados

¿Qué espacios destacaron los seguidores durante el recorrido de la nueva casa de XimeMua?

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue la amplitud de las habitaciones, pues todas cuentan con una vista privilegiada hacia un bosque privado, un paisaje que aporta tranquilidad y una sensación de conexión con la naturaleza.

Ella es Ximemua, creadora de contenido que Andy Rivera presentó como su novia
Andy Rivera confirmó su relación con Ximemua durante uno de sus conciertos.
/ (Foto de Freepik)

Y aunque confesó que cocinar no es una de sus actividades favoritas, aseguró que disfrutará del espacio junto a su familia y que le emociona tener un lugar tan completo para compartir momentos especiales.

Además, mostró un pequeño bar ubicado cerca de una zona de entretenimiento equipada con mesa de billar, un espacio pensado para reuniones, celebraciones y tardes de juegos.

Artículos relacionados

¿Cuál fue el momento más emotivo de la entrega de la casa de XimeMua?

El recorrido culminó con la entrega oficial de las llaves, una escena cargada de significado para XimeMua, en el video, se ve profundamente conmovida al recibirlas y correr hacia su madre para decirle que, por fin, tenían las llaves de su propia casa.

Así vivió XimeMua el momento de lograr su casa propia: pura felicidad.
Así vivió XimeMua el momento de lograr su casa propia: pura felicidad. Foto Freepik

Las lágrimas, la risa nerviosa y los abrazos marcaron uno de los momentos más especiales que ha compartido públicamente, además que este no fue solo un logro material, sino un símbolo de esfuerzo, disciplina y crecimiento personal.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Yina Calderón Yina Calderón

Yina Calderón revienta tras confirmar que vuelve a Colombia y deja República Dominicana

Yina Calderón dividió las opiniones luego de que expresó que vuelve a pisar Colombia. "Ya parto", dijo.

Cintia Cossio rompió el silencio tras su difícil ruptura con Jhoan López: “Fue difícil volver” Cintia Cossio

Cintia Cossio rompió el silencio tras su difícil ruptura con Jhoan López: “Fue difícil volver”

Cintia Cossio hizo sorprendente confesión acerca de su ruptura con Jhoan López, su actual pareja tras un año separados.

Juliana Calderón, Juan David Tejada Juliana Calderón

Juliana Calderón destapa la verdad sobre la relación que tiene con Juan David Tejada, ¿son novios?

Juliana Calderón decidió confesar el vínculo que tiene con Juan David Tejada, exesposo de Aida Victoria Merlano.

Lo más superlike

Famoso influencer se hace viral tras quebrarse en llanto al enterarse que será padre: así reaccionó Talento nacional

Famoso influencer se hace viral tras quebrarse en llanto al enterarse que será padre: así reaccionó

Reconocido influencer colombiano se hace viral al aparecer llorando de inesperada manera al enterarse que sería papá.

Broma del elfo en Navidad Navidad

La tradición del elfo travieso que puedes hacerle a tus hijos en esta Navidad

Cintia Cossio habló sin filtros en el programa ¿Qué hay pa' dañar? Cintia Cossio

Cintia Cossio confesó en ¿Qué hay pa’ dañar? cómo la llegada de su segundo hijo le salvó la vida

J Balvin sobre su Río J Balvin

J Balvin reveló que no quiere que su hijo sea cantante como él

Thalía y Tommy Mottola celebraron 25 años de amor con recuerdos inéditos. Thalía

Thalía y Tommy Mottola celebraron 25 años de amor con un emotivo aniversario