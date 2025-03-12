XimeMua, novia de Andy Rivera, mostró emocionada la compra de su nueva casa

La creadora de contenido XimeMua vivió uno de los momentos más emocionantes de su vida y decidió compartirlo con quienes la siguen, la compra de su casa propia.

A través de sus historias de Instagram, mostró la alegría al recibir oficialmente su nuevo hogar, un espacio amplio, moderno y lleno de detalles que reflejan la nueva etapa que comienza.

En medio de su relación con el cantante Andy Rivera, XimeMua ha ganado aún más visibilidad, sin embargo, esta vez no fue su vida amorosa lo que llamó la atención, sino la realización de un sueño que trabajó durante años.

¿Cómo fue el inicio del recorrido por la nueva casa de XimeMua?

El house tour comenzó desde la entrada principal y luego sorprendió al revelar que la vivienda cuenta también con una entrada secundaria que conecta directamente con el parqueadero.

Entre risas, comentó que esta segunda puerta será ideal para entrar cuando llegue en carro, haciéndole la vida mucho más práctica.

Desde el primer instante, la creadora dejó claro que la casa no solo es grande, sino funcional, diseñada para facilitar la rutina y brindar comodidad a quienes viven allí.

¿Qué espacios destacaron los seguidores durante el recorrido de la nueva casa de XimeMua?

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue la amplitud de las habitaciones, pues todas cuentan con una vista privilegiada hacia un bosque privado, un paisaje que aporta tranquilidad y una sensación de conexión con la naturaleza.

Andy Rivera confirmó su relación con Ximemua durante uno de sus conciertos.

/ (Foto de Freepik)

Y aunque confesó que cocinar no es una de sus actividades favoritas, aseguró que disfrutará del espacio junto a su familia y que le emociona tener un lugar tan completo para compartir momentos especiales.

Además, mostró un pequeño bar ubicado cerca de una zona de entretenimiento equipada con mesa de billar, un espacio pensado para reuniones, celebraciones y tardes de juegos.

¿Cuál fue el momento más emotivo de la entrega de la casa de XimeMua?

El recorrido culminó con la entrega oficial de las llaves, una escena cargada de significado para XimeMua, en el video, se ve profundamente conmovida al recibirlas y correr hacia su madre para decirle que, por fin, tenían las llaves de su propia casa.

Así vivió XimeMua el momento de lograr su casa propia: pura felicidad. Foto Freepik

Las lágrimas, la risa nerviosa y los abrazos marcaron uno de los momentos más especiales que ha compartido públicamente, además que este no fue solo un logro material, sino un símbolo de esfuerzo, disciplina y crecimiento personal.