Yina Calderón volvió a redes arremetiendo contra WestCol: confesó que extrañaba el "show"

Yina Calderón no descansó y comenzó a responderle a los que la habrían criticado, entre ellos el streamer WestCol.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Yina Calderón, WestCol
Yina Calderón volvió a redes arremetiendo contra WestCol | Foto del Canal RCN y Tommaso Boddi / AFP.

La empresaria de fajas Yina Calderón ya volvió a las redes sociales y lo hizo como ella suele ser: criticando a los demás.

Luego de llamar la atención en República Dominicana, Yina Calderón está retomando su vida digital. Como siempre, la polémica es algo que la caracteriza y por eso no dudó en arremeter una vez más contra el streamer WestCol.

¿Por qué Yina Calderón se fue contra WestCol en su regreso a las redes sociales?

Se mantiene la rivalidad entre Yina y WestCol. Resulta que hace unos días la exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2025, del Canal RCN, fue el centro de conversaciones porque tuvo acercamientos amorosos con un puertorriqueño que se llama Asaf.

Lo anterior generó críticas de todo tipo, así que le dijeron a Yina que WestCol se habría ido en su contra y ella no dudó en responderle a través de una transmisión en vivo en la red social TikTok. La empresaria hasta mencionó a la exnovia de WestCol, la influencer Aida Victoria Merlano.

Yina Calderón
Yina Calderón volvió a las transmisiones en vivo en TikTok | Foto del Canal RCN.

De hecho, hasta expresó que le hacía falta las situaciones que se desenvuelven en Colombia, especialmente en el mundo de la farándula y el espectáculo.

"Ese hombre (WestCol) sí es que no. Claro, como él nunca se va a poder acost4r conmigo, entonces ese es el problema de él... Estómago el que tiene Aida de haberse comido a semejante... eso sí es tener estómago. Ya los extrañaba, ya extrañaba todo el show de Colombia", manifestó Yina Calderón.

 

¿Qué reacciones produjo Yina Calderón en los internautas?

Por obvias razones, la reciente aparición de la polémica influenciadora en TikTok, hizo que se replicara en las distintas plataformas y que los internautas reaccionaran.

Yina Calderón
Yina Calderón sigue generando reacciones de todo tipo en internet | Foto del Canal RCN.

En ese orden de ideas, son múltiples las opiniones que hay sobre la empresaria de fajas. Para algunos, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia "tiene la realidad alterada", a la vez que varios defendieron a WestCol y hasta dijeron que él no habría dicho nada sobre Calderón.

Sumado a lo anterior, también se interpreta que aplauden la autoestima que tiene Yina Calderón.

