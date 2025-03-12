Kim Kardashian presume su lujosa decoración con múltiples árboles de Navidad en casa
Kim Kardashian sorprendió a sus seguidores al mostrarles que no solo decoró su casa con un solo árbol de Navidad, sino con varios.
Kim Kardashian se sumó a las celebridades que presumen la decoración de sus hogares en esta temporada; sin embargo, recibió críticas por mostrar que no utilizó un solo árbol de Navidad, sino varios.
¿Cómo decoró Kim Kardashian su casa para Navidad?
La socialité de 45 años dejó claro que la Navidad es una de sus épocas favoritas al compartir varias historias en Instagram, en donde mostró un recorrido por su inmensa mansión y reveló que un solo árbol no era suficiente para expresar su entusiasmo por la temporada.
En los clips se observa cómo varios pasillos de su hogar están llenos de árboles navideños decorados por completo en blanco, creando un ambiente que simula un paisaje nevado.
Incluso los balcones del segundo piso, así como la sala y el comedor, fueron adornados con múltiples árboles y detalles festivos.
La empresaria agregó que su hogar no solo lucía espectacular, sino que también desprendía un aroma completamente navideño.
No puedo ni empezar a explicarles cómo huele y cómo se siente esto", dijo.
La mansión terminó pareciendo un auténtico bosque navideño, una elección que, aunque llamó la atención, también le generó miles de críticas en redes sociales.
¿Por qué criticaron a Kim Kardashian por la decoración navideña de su casa?
En los comentarios de la publicación, varios usuarios señalaron que la estrella de televisión estadounidense exageró con la cantidad de árboles instalados en su mansión.
Algunos aseguraron que la lujosa decoración debió costarle una fortuna que, según ellos, pudo haberse destinado a ayudar a niños sin hogar.
Otros aprovecharon para bromear de forma sarcástica, diciendo que todavía le faltaron más árboles para llenar ciertas esquinas de la casa. Incluso hubo quienes criticaron que, pese al despliegue, su hogar no lucía cálido, sino frío e industrial.
Definitivamente, falta un árbol en ese rincón", "La gente está ahí luchando por conseguir comida y esto es lo que publicas" e "Imaginen cuántos almuerzos escolares podría proporcionar esto. O apoyos para cupones de alimentos", fueron algunas de las críticas que recibió Kim.
¿Qué respondió Kim Kardashian a las críticas que recibió por la decoración navideña en su hogar?
Kim Kardashian prefirió guardar silencio ante las críticas que recibió por la decoración navideña en su hogar.
Kim Kardashian prefirió guardar silencio ante las críticas que recibió por la decoración navideña en su hogar.

Aun así, volvió a demostrar que, para ella y su familia, la Navidad es una fecha que se vive con gran entusiasmo y sin escatimar en detalles para transformar cada rincón de su mansión.