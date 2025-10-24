Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Kim Kardashian reveló que tiene un aneurisma cerebral: ¿qué es y por qué puede ser tan alarmante?

Kim Kardashian reveló que le diagnosticaron un aneurisma cerebral, una afección que puede poner en riesgo la vida.

Kim Kardashian reveló que le diagnosticaron un aneurisma cerebral
Kim Kardashian tiene un aneurisma cerebral / (Fotos de AFP y Freepik)

En un episodio de ‘The Kardashians’, Kim Kardashian sorprendió al contar que los médicos le diagnosticaron un aneurisma cerebral durante una resonancia magnética de rutina. Su revelación generó gran curiosidad entre los internautas, quienes, en redes sociales, se cuestionaron acerca de esta afección.

¿Qué es un aneurisma cerebral y cómo se desarrolla?

Un aneurisma cerebral ocurre cuando una arteria del cerebro se debilita y se forma una pequeña “bolita” o abultamiento lleno de sangre. Esta protuberancia puede permanecer ahí sin causar molestias durante mucho tiempo, y muchas personas ni siquiera saben que la tienen hasta que se detecta en un examen médico.

Los médicos explican que la mayoría de los aneurismas son pequeños y no generan molestias, aunque su principal peligro surge si se agrandan o se rompen. Una ruptura puede causar una hemorragia cerebral, emergencias médicas que puede derivar en daño cerebral grave o incluso la muerte.

¿Qué es un aneurisma cerebral?
Un aneurisma cerebral puede llegar a ocasionar graves complicaciones de salud / (Foto de Freepik)

En el caso de Kim Kardashian, el aneurisma fue detectado a tiempo y no se rompió. Los especialistas que participaron en el programa explicaron que, que este tipo de hallazgos tempranos permiten un control médico efectivo y reducen el riesgo de complicaciones graves.

¿Cuáles son los síntomas y cómo prevenir un aneurisma cerebral?

Aunque en algunos casos, los aneurismas no provocan síntomas hasta que se rompen, pueden generar visión doble, dolor detrás de los ojos o caída del párpado. Cuando ocurre una ruptura, los pacientes suelen describir un dolor de cabeza repentino, acompañado de náuseas, rigidez en el cuello y pérdida de conciencia.

¿Cuáles son los síntomas y cómo prevenir un aneurisma cerebral?
La mayoría de los aneurismas no provocan síntomas durante un tiempo / (Fotos de AFP y Freepik)

En el caso de Kim, los médicos descubrieron el aneurisma antes de que presentara cualquier síntoma, lo que permitió un diagnóstico temprano y un seguimiento adecuado. Los especialistas recomiendan realizar chequeos médicos regulares, especialmente si existen antecedentes familiares o presión arterial alta.

Así mismo, destacan que mantener hábitos saludables, controlar el estrés y evitar el tabaco o el exceso de alcohol son medidas clave para reducir los riesgos.

¿Qué dijo Kim Kardashian sobre su aneurisma cerebral?

Kim Kardashian reveló que se llevó una gran sorpresa cuando los médicos le informaron que tenía un pequeño aneurisma cerebral. El hallazgo la tomó completamente desprevenida, debido a que ocurrió durante un control de rutina.

La empresaria relató que los especialistas le aseguraron que el aneurisma era pequeño y no representaba un riesgo inmediato, pero debía mantenerse en observación. Durante sus declaraciones, Kim relacionó el diagnóstico con el estrés que experimentó tras su divorcio con el rapero Kanye West y el reto de cuidar a sus cuatro hijos.

Los especialistas que participaron en el programa explicaron que, aunque el estrés no causa directamente un aneurisma, puede elevar la presión arterial, uno de los factores de riesgo más comunes.

¿Qué dijo Kim Kardashian sobre su aneurisma cerebral?
Kim relacionó el diagnóstico con el estrés que sufrió tras su divorcio / (Foto de AFP)

Los internautas destacan que casos como el de Kim Kardashian sirven para generar conciencia sobre la importancia de los exámenes preventivos. Especialistas coinciden en que la detección temprana de un aneurisma puede salvar vidas, ya que permite un control médico adecuado antes de que surjan complicaciones.

