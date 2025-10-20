Fallece reconocida influencer colombiana en medio de un robo: esto es lo que se sabe
La influencer oriunda de Medellín y famosa por su contenido de humor, perdió la vida trágicamente durante un robo.
El mundo de las redes sociales se viste de luto luego de conocer que una influencer colombiana perdió la vida en medio de un robo cuando se encontraba junto a su novio.
¿Quién era la influencer colombiana que perdió la vida en medio de un robo?
Se trata de Estefanía Restrepo Valencia, más conocida en el mundo de las redes como 'La Traviesa RP'.
La mujer, quien tenía 26 años de edad, era conocida en la plataforma de TikTok por su característico humor de hacer bromas pesadas a sus más cercanos y hacer transmisiones con sus fans por medio de la plataforma de streaming Kick.
Sin embargo, su vida se apagó el 18 de octubre, cuando junto a su novio fue víctima de un hurto por parte de dos sujetos que los interceptaron.
¿Qué le pasó a 'La Traviesa RP'?
Según el testimonio de su pareja, mientras se desplazaban en su vehículo fueron interceptados por dos hombres en motocicleta que les exigieron entregar sus pertenencias.
La joven, al parecer, se negó a entregar su celular y otros objetos de valor, y durante el forcejeo fue herida con un 4rma blanca en el cuello, brazo y mano, mientras que su pareja sufrió una lesión leve en uno de sus brazos.
A pesar de que fue traslada a un centro médico, debido a la gravedad de las lesiones falleció, dejando un vacío enorme entre sus familiares y seguidores que admiraban su contenido.
Las autoridades investigan el caso para esclarecer si fue un hurto o si detrás del hecho habría algo más que presuntamente intentarían encubrir.
¿Quién era 'La Traviesa RP'?
'La Traviesa RP' era una reconocida influencer colombiana que contaba con más de 27 mil seguidores en su cuenta de TikTok y más de 216 mil en Facebook.
La joven de 26 años alcanzó gran popularidad en redes gracias a su contenido de humor y a las bromas que solía hacerle a su abuela, con quien compartía gran parte de su tiempo.
Hoy, familiares y amigos despiden a la influencer entre el dolor y la tristeza, mientras piden a las autoridades esclarecer el caso y capturar a los responsables.