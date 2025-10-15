Reconocido cantante fue víctima de robo y su caso se hace viral: esto se sabe

En los últimos días, varios internautas han generado varios comentarios a través de las diferentes plataformas digitales tras el tenebroso momento que vivió un reconocido cantante cartagenero al ser víctima de robo.

¿Quién es el famoso cantante que fue víctima de robo?

El nombre de Milton Torres , o más conocido artísticamente como Papo Man , se ha convertido en las redes sociales al declarar públicamente el riesgoso momento que vivió hace unos días al ser víctima de robo en la ciudad de Cartagena.

Recientemente, Papo Man, compartió a través de su cuenta oficial de Instagram, en la que cuenta con más de 310 mil seguidores, su denuncia al ser víctima de robo, expresando las siguientes palabras:

“Bueno, mi gente, les informo que me acaban de robar aquí en un establecimiento de cambio de aceite para carros. Les cuento que ese muchacho que me robó llegó y de repente, sacó su arm# y me señaló. De una se me va el pulso y me quitó el anillo de matrimonio”, agregó el cantante.

Él es Papo Man, el cantante que denunció caso de robo. | Foto. Freepik

Durante el video, se refleja que el cantante atravesó por un difícil momento al ver que su vida corrió riesgo y, de igual modo, compartió su perspectiva cuando se identificó con la persona que lo robó:

“El sujeto también me quitó el celular, pero en el momento que él me hace esto, yo me identifico y le dijo: soy Papoman. Luego, él se asustó, se le cayó el celular y se fue en su moto”, añadió Papo Man.

De este modo, el artista denunció el complicado momento que atravesó hace pocos días, pues se preocupó al ver que su vida corrió riesgo. Así también, muchos de sus seguidores le enviaron mensajes de apoyo tras el complicado momento que vivió.

¿Quién es y a qué se dedica Papo Man en la actualidad?

¿Cuáles han sido los importantes éxitos musicales de Papo Man? | Foto: Freepik

Sin duda, Papo Man se ha convertido en uno de los cantantes más influyentes de la champeta en los últimos años, pues ha resonado a través de las diferentes plataformas digitales con varias melodías como: ‘Los comentarios’, ‘La diosa’ y ‘La monita retrechera’.

Así también, el artista ha tenido la oportunidad de compartirles a sus seguidores mediante sus redes sociales el gran desempeño que tiene en la música, pues ha llevado en alto su región al presentarse en varios eventos culturales.