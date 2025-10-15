Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
¿Katy Perry tiene novio? Salieron a la luz fotos que confirmarían su romance

Salieron a la luz fotografías en las que confirmarían que Katy Perry tiene nuevo novio y fanáticos dividen opiniones en redes.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
¿Quién es el hombre que sería el posible novio de Katy Perry? | AFP: Monica Schipper. Foto: Freepik

Katy Perry se ha posicionado como una de las artistas más influyentes del mundo por su gran habilidad en el campo artístico, en especial en el género pop, al sobresalir en varias melodías como: ‘Roar’, ‘Firework’, ‘Lifetimes’ y ‘Dark Horse’.

Además, la cantante se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales al ser vista con un reconocido hombre en las costas de Santa Bárbara, California, y varias fotografías se han convertido en tendencia a través de las redes sociales.

¿Quién es el famoso hombre que sería el novio de Katy Perry?

Desde hace varios meses, varios internautas han generado varios comentaros mediante las redes sociales tras el aparente acercamiento entre Katy Perry con el exprimer ministro canadiense llamado: Justin Trudeau.

Él es Justin Trudeau, el hombre que sería el posible novio de Katy Perry. | AFP: Chris Jackson

Los rumores de que ambas celebridades estaban saliendo se circularon tras un video viral en el que se observó la especial cercanía entre Katy y Justin. Luego, fueron captados en un lujoso restaurante de Montreal, Canadá.

Desde entonces, Katy ni su equipo han confirmado que tiene una relación sentimental. Sin embargo, el pasado 13 de octubre, la artista tuvo una presentación en el Estadio 02 Arena de Londres, donde un fan le propone matrimonio, pero la cantante le expresó que llegó 48 horas tarde.

Desde entonces, la artista, ha dividido varios comentarios por parte de los internautas al revelar que probablemente estaría saliendo con alguien y, aunque no lo ha confirmado, internautas generan comentarios acerca de que podría tratarse de Justin Trudeau.

¿Qué fotos salieron a la luz de Katy Perry y Justin Trudeau?

Recientemente, salieron a la luz varias fotografías por parte de medios internacionales, en el que se evidencia la especial cercanía entre Katy Perry y un hombre. Varios internautas suponen que se trata de Justin Trudeau, quienes estaban disfrutando de un cálido momento en las costas de Santa Bárbara, California.

Por el momento, Justin ni Katy han confirmado su relación. Sin embargo, muchos de sus seguidores han generado múltiples comentarios que harían una especial pareja porque se evidencia que comparten varias cosas en común.

¿Qué proyectos tiene Katy Perry en la actualidad? | AFP: Monica Schipper

Por el momento, Katy se encuentra atravesando por un importante momento a nivel profesional tras el éxito de su gira ‘The Lifetimes Tour’ en el que ha recorrido varios países del mundo con sus reconocidas canciones.

