Feid anuncia su retiro de los escenarios y fans lo vinculan con su supuesta ruptura con Karol G

Feid ha anunciado su retiro de los escenarios y sus fans no dejan de mencionar en redes sociales que se ha debido a su aparente ruptura con la cantante Karol G.

¿Por qué Feid ha decidido retirarse de los escenarios?

Salomón Villada Hoyos, más conocido en la industria musical como Feid, ha sorprendido recientemente a sus 14 millones de seguidores en Instagram, al confesarles por medio de un comunicado que se retiraría de los escenarios de lo que queda de este 2025.

En medio de un amplio discurso, el cantante paisa le dio a entender a sus fans que no lo tomaran como una despedida, sino más bien como un breve receso para retomar energías y volver con todos los poderes para el 2026.

Feid expresó a sus fans que no dejaran de escuchar su música. (Foto: Jose R. Madera/Getty Images/AFP)

Es como una despedida, pero no se lo tomen tan en serio jejeje. Gracias porque el 2025 se convirtió en el año más chimba y más importante de toda mi vida", dijo.

Y aunque pidió que no dejaran de escuchar su música, varios usuarios y algunos de sus fans no dudaron en manifestar que tal vez el intérprete de 'Ru Mor' se encuentra despechado por su aparente ruptura con Karol G y ha decidido darse un espacio.

¿Por qué dicen que Karol G y Feid terminaron su relación?

Son varios los rumores que apuntan a que los cantantes colombianos habrían terminado su relación, luego de que en sus más recientes publicaciones en redes sociales dejaran de aparecer juntos.

Aunque la intérprete de 'Se puso linda' insinuó en su podcast en la Radio Streaming SiriusXM que aún sigue con el Ferxxo, muchos usuarios aseguran que no hay pruebas claras y creen que el posible retiro del cantante estaría relacionado con esta supuesta ruptura.

Karol G habría insinuado en su podcast que su relación con Feid iba más que bien. (Foto: Dia Dipasupil/Getty Images/AFP)

Le afectó lo de Karol G y las publicaciones", "Te dejo mal la Karol G" y "Le dolió tanto que Karol G desarchivara la foto de Anuel AA", fueron algunos de los comentarios.

Por ahora, ni Feid ni Carolina Giraldo Navarro, conocida como Karol G, han dado declaraciones abiertas sobre su ruptura a los medios y a su fandom.

¿En qué proyectos se encuentra Karol G?

Karol G se encuentra lista para su esperada presentación en el Victoria’s Secret Fashion Show 2025, que se realizará este 15 de octubre en Nueva York.

La cantante será una de las artistas principales del evento, donde hará historia al convertirse en la primera intérprete latina en cantar en español en este icónico desfile.

Recientemente, la 'Bichota' compartió una historia en sus redes sociales donde dejó ver que ya está preparada para lucirse en el escenario y sorprender con su actuación.