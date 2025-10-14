Andrea Valdiri respondió a Yina Calderón en un live y sorprendió con sus declaraciones

Andrea Valdiri habló abiertamente sobre su contrincante en 'Stream Fighters 4', Yina Calderón y compartió a través de un streaming en kick con sus seguidores, cómo percibe a su rival y qué es lo que realmente representa para ella este combate, que se llevará a cabo el próximo 18 de octubre.

¿Qué piensa Andrea Valdiri de Yina Calderón antes del combate?

Durante la transmisión, Andrea fue contundente al referirse a la actitud de Yina, dejando claro que más allá de las críticas personales, lo que realmente la afecta son los comentarios que ella hace hacia su familia.

La empresaria afirmó que tanto Yina como sus hermanas han hecho comentarios ofensivos sobre sus seres queridos, en especial sobre el aspecto físico de algunos de ellos y sobre su vida personal.

Según Andrea Valdiri, uno de los puntos más delicados ha sido cuando se refirieron a sus hijas, insinuando que la influencer “cambia constantemente de pareja” por el hecho de que cada niña tiene un padre diferente, y explicó que esos señalamientos provienen de inseguridades ajenas y de una falta de respeto que no piensa igualar.

¿Qué significa este encuentro en ‘Stream Fighters 4’ para Andrea Valdiri?

Andrea expresó que 'Stream Fighters 4' representa un reto personal y una forma de demostrar su disciplina, y aseguró que este evento no es simplemente un espectáculo, sino una oportunidad para probarse a sí misma que puede superar cualquier reto que se proponga.

Andrea Valdiri confiesa qué disfruta más de su experiencia en Stream Fighters 4. (Foto Canal RCN).

El evento, que ha generado gran expectativa en plataformas digitales, promete ser uno de los más vistos del año, especialmente por la intensa rivalidad entre ambas participantes.

¿Qué se espera de ‘Stream Fighters 4’ este 18 de octubre?

La pelea entre Andrea Valdiri y Yina Calderón promete ser el punto más alto del evento, no solo por la tensión entre ambas, sino por la historia que cada una representa.

Así reaccionaron los fans tras las palabras de Andrea Valdiri sobre su pelea con Yina Calderón. (Foto: Canal RCN)

Mientras Yina ha sido tendencia por su fuerte personalidad y Andrea Valdiri afirma que subirá al ring con la mentalidad de una mujer que no pelea contra otra persona, sino contra sus propios límites.