¿Kylie Jenner ahora es cantante? Así fue su debut

Kylie Jenner ha vuelto a ser el centro de atención, pero esta vez por su inesperado salto al mundo de la música, pues la empresaria y estrella del clan Kardashian-Jenner sorprendió a todos sus seguidores con el lanzamiento de su primer sencillo titulado “Fourth Strike”.

El estreno llega justo cuando la influencer revive su icónica “era King Kylie”, aquella etapa rebelde y experimental que marcó su identidad en redes sociales entre 2014 y 2016.

¿Cómo fue el anuncio del debut musical de Kylie Jenner?

A través de su cuenta de Instagram, Kylie compartió la portada con un convertible y el nombre del dúo Terror Jr aparece en la parte superior, mientras que en la inferior se destaca el título del tema: Fourth Strike.

Este lanzamiento no solo marca el debut de Kylie Jenner como cantante, sino que representa el regreso de una faceta que muchos de sus seguidores extrañaban, además compartió en sus cuentas detrás de cámaras oficiales de su proceso creativo.

¿Qué relación tiene su nueva canción con su marca y la era “King Kylie”?

El estreno musical se hizo un día después del anuncio de la nueva colección de labiales de Kylie, inspirada precisamente en la época “King Kylie”, esa etapa, recordada por los fans como una de las más icónicas de la influencer, en la que se caracterizaba por su cabello colorido y su maquillaje metálico.

Kylie Jenner lanzó su primer sencillo “Fourth Strike” junto al dúo estadounidense Terror Jr.(Foto Frazer Harrison / AFP)

En aquel entonces, Jenner revolucionó el mundo de la belleza con el lanzamiento de sus primeros kits de labiales mate, los cuales se convirtieron en un fenómeno global, y ahora su incursión en la música, parece ser una extensión de esa energía creativa.

¿Qué significa este paso de Kylie Jenner para su carrera?

Kylie Jenner demuestra que su marca personal está dispuesta a explorar nuevos caminos artísticos, y su alianza con Terror Jr tampoco es casual, pues comparten historia desde 2016, cuando su tema 3 Strikes fue utilizado para promocionar los labiales de Kylie.

El estreno musical coincidió con la nueva colección de labiales inspirada en su era “King Kylie”. (Foto Dia Dipasupil / Getty Images via AFP)

Un vínculo que casi 10 años después, se transforma en una colaboración oficial que ya está disponible en plataformas como Spotify, Apple Music y YouTube, ofreciendo una propuesta experimental que ha despertado la curiosidad de sus seguidores.