¡Luto en Hollywood! Falleció Drew Struzan, famoso artista que marcó la historia del cine

En las últimas horas se confirmó el fallecimiento de una leyenda del cine, el artista Drew Struzan, quien falleció a sus 78 tras una larga lucha contra una enfermedad degenerativa.

Artículos relacionados Talento internacional Reconocida pareja del medio artístico dio por terminada su relación, “no quiero más especulaciones”

¿De qué falleció el artista Drew Struzan a sus 78 años?

El mundo del cine y el arte está de luto tras confirmarse que el reconocido ilustrador y artista gráfico, Drew Struzan, falleció este 14 de octubre.

El artista se convirtió en toda una leyenda por sus diseños y portadas de famosas sagas de cine de Hollywood, convirtiendo los afiches en toda una obra de arte.

El hermano del artista, Greg Struzan, fue el encargado de compartir la lamentable noticia a través de un corto comunicado en donde resaltó lo último que habló con él.

"Con gran pesar debo informarles que Drew Struzan dejó este mundo ayer, 13 de octubre. Creo que es importante que todos sepan cuántas veces me expresó la alegría que sentía al saber cuánto apreciaban su arte", señaló Greg en su texto.

Esto se sabe del fallecimiento de Drew Struzan. (AFP: Mark Mainz)

Artículos relacionados Johanna Fadul Johanna Fadul rompió en llanto tras lamentable pérdida de mascota

¿Cuáles fueron las causas de muerte del artista Drew Struzan?

Según los primeros reportes de los familiares de Drew Struzan, el artista falleció en su casa, rodeado de sus seres queridos, quienes no quisieron dar mayor detalle de su muerte.

Sin embargo, se sabe que Drew Struzan venía luchando en los últimos años contra el Alzheimer, una enfermedad degenerativa que lo hizo alejarse de la vida pública y que le complicó su arte artístico en los últimos años activo.

Drew Struzan mostró desde joven un gran talento y destreza natural para el dibujo y la pintura. Estudió en el Art Center College of Design en California, donde perfeccionó su técnica.

Artículos relacionados Talento nacional Hermana de B-King estremece al sacar a la luz video que grabó su hermano antes de fallecer

¿Qué reacciones ha dejado el fallecimiento de Drew Struzan?

Tras conocerse la noticia, varios directores, actores e ilustradores rindieron homenaje a Drew Struzan a través de redes sociales en donde le rindieron tributo.

Muchos le exaltaron su trayectoria e importancia en el cine. Grandes directores como Steven Spielberg le dejaron mensajes como: “el narrador visual más brillante que ha tenido el cine”.

Drew Struzan fue el autor de más de 150 carteles oficiales para cine como Back to the Future, Blade Runner, The Goonies, Hellboy y Harry Potter and the Philosopher’s Stone, entre otras.

Su arte era reconocido a nivel mundial y era reconocible por su técnica, formas, estilos y la emotividad de sus personajes.