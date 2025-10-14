Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Belén lloró con la salida de David Sanín y elogió su resiliencia: "tu papá murió dos semanas antes"

El adiós de David Sanín en MasterChef Celebrity Colombia fue uno de los momentos más tristes y emotivos de la temporada.

Sharik Guzmán
El jurado no logró degustar el plato por su nivel de picante, y David Sanín se convirtió en el nuevo eliminado.
El jurado no logró degustar el plato por su nivel de picante, y David Sanín se convirtió en el nuevo eliminado. Foto Canal RCN

El capítulo de MasterChef Celebrity dejó una de las despedidas más conmovedoras de toda la temporada. La salida de David Sanín, justo antes del Top 10, no solo sorprendió a los televidentes, sino que también tocó profundamente a sus compañeros dentro del reality, quienes no pudieron contener las lágrimas al verlo despedirse.

¿Por qué la salida de David Sanín conmovió tanto a sus compañeros en MasterChef Celebrity?

David se ganó el cariño de sus colegas desde el primer día, no solo por su talento en la cocina, sino también por su carácter sereno y su capacidad de mantener la calma en los momentos más difíciles.

Lo que pocos sabían al inicio de la competencia es que el actor llegó al programa atravesando un duelo muy reciente, pues su padre había fallecido apenas dos semanas antes del inicio de la competencia, pese al dolor, David decidió continuar y entregarse por completo al reto, usando la cocina como una forma de sanar y rendir homenaje a la memoria de su padre.

Su crecimiento fue notable con platos cada vez más creativos y buena técnica, por lo que cuando el jurado anunció su eliminación, el ambiente se llenó de tristeza.

¿Qué dijo Belén Alonso al despedirse de David en MasterChef Celebrity?

Entre todas las reacciones, la más conmovedora fue la de Belén Alonso, quien destacó la fuerza con la que él había enfrentado su proceso personal y el esfuerzo que demostró durante toda la competencia.

“Tu papá murió dos semanas y diste lo mejor de ti”, expresó, reconociendo la valentía y reflejando el sentimiento general del grupo.

Belén Alonso en MasterChef Celebrity
Belén Alonso no dudó en dedicarle unas emotivas palabras a David por su fortaleza ante la pérdida de su padre. Foto | Canal RCN.

¿Cómo reaccionaron los demás participantes ante la despedida de David Sanín en MasterChef Celebrity?

La eliminación de David provocó un efecto dominó, pues Alejandra Ávila rompió en llanto y Violeta Bergonzi por su parte, confesó que ninguno en el grupo podía imaginar la competencia sin él, resaltando que era uno de los participantes más completos, tanto en técnica como en actitud.

David Sanín se despidió de MasterChef Celebrity tras un reto de eliminación lleno de tensión y sabor.
David Sanín se despidió de MasterChef Celebrity tras un reto de eliminación lleno de tensión y sabor. Foto Canal RCN

Uno de los momentos más emotivos llegó con las palabras de Pichingo, quien compartió una gran amistad con David dentro del programa, y reconoció que fue un muy duro verlo despedirse y que su salida se convertirá en una motivación para seguir dando lo mejor en cada reto.

Con esta eliminación, MasterChef Celebrity despidió a David Sanín, dejando claro que más allá de los resultados, lo valioso es mantenerse firme y retirarse con grandes aprendizajes para la vida.

