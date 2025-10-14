Estos son los artistas confirmados para el Megaland Music Fest 2025 en El Campín de Bogotá

La espera para conocer el cartel de uno de los festivales de radio más esperados del país terminó.

Megaland Music Fest 2025 confirma la lista de artistas que estarán en el evento. (Imagen oficial del Megaland)

El Megaland Music Fest 2025, que este año celebra su edición número 20, promete un espectáculo inolvidable.

¿Quiénes serán los artistas invitados al Megaland 2025?

El 10 de octubre, los organizadores revelaron el primer nombre del cartel: Sech. Su confirmación emocionó a los fanáticos y elevó las expectativas sobre el resto del Lineup del evento. Y este 14 de octubre, finalmente, se ha revelado el cartel completo, y la emoción no se ha hecho esperar.

Además de Sech, el Megaland 2025 contará con la presencia del reguetonero Arcangel, uno de los pioneros del género urbano; Álvaro Díaz, con su propuesta alternativa; Kris R, una de las voces emergentes del trap colombiano; la pareja colombiana Greeicy y Mike Bahía, quienes regresan al escenario del festival con su energía.

También se suman Yeison Jiménez. Ícono de la música popular; Corina Smith, representante del pop urbano venezolano; Jhay P, con su estilo fresco y versátil y el exparticipante de La casa de los famosos Colombia, Altafulla, que aportará su toque caribeño.

La publicación oficial del cartel en las redes sociales de La Mega y MegaLive generó una ola de reacciones entre los fanáticos, confirmando que el festival es muy diverso y para todos los gustos.

Con el cartel confirmado, la emoción crece y el Megaland Music Fest 2025 promete ser una celebración épica de la música latina.

¿Cuándo y dónde será el Megaland 2025?

La cita será el próximo 29 de noviembre en el estadio El Campín de Bogotá, un escenario que ha sido testigo de las ediciones más memorables del festival. Este año, la producción estará a cargo de MegaLive, marca de RCN, en alianza con Páramo Presenta y Ocesa Colombia.