Daddy Yankee asegura el control legal de su nombre artístico tras disputa con su exesposa

Tras meses de disputa, Daddy Yankee recupera el control legal de sus marcas tras un acuerdo en tribunal con su exesposa.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Daddy Yankee logra fallo a su favor en caso por uso de sus marcas con su exesposa
¿Cómo recuperó Daddy Yankee el control total de sus nombres tras fallo con su exesposa? | AFP: Julio Aguilar

Uno de los cantantes más reconocidos en el género urbano es Ramón Luis Ayala Rodríguez, artísticamente conocido como Daddy Yankee, quien se ha destacado a lo largo de su carrera por su éxito musical en canciones como: ‘Gasolina’, ‘Soltera’ y ‘Rompe’.

Además, Daddy Yankee se ha convertido en tendencia en los últimos meses tras la batalla legal que ha tenido con su exesposa Mireddys González, con quien duró más de tres décadas.

¿Cómo empezó la batalla legal de Daddy Yankee y su exesposa?

Daddy Yankee logra fallo a su favor en caso por uso de sus marcas con su exesposa
¿Cómo empezó la batalla legal de Daddy Yankee con su exesposa? | AFP: Jaydee Lee Serrano

Recordemos que durante el mes de diciembre del año 2024, luego de que Daddy Yankee y Mireddys González confirmaran su ruptura, el artista presentó una demanda en contra de su expareja por haber realizado una transferencia de aproximadamente 100 millones de dólares en sus cuentas empresariales.

Desde entonces, la expareja se ha enfrentado a una serie de acuerdos presentados por parte de sus representantes legales y, también, por todo lo dicho en tribunales correspondientes.

Por su parte, el cantante presentó hace un periodo de tiempo una nueva controversia con su expareja a causa del control y uso de su nombre artístico, pues manifestó en varias ocasiones que sus marcas “Daddy Yankee” o “DY” no deberían ser utilizadas sin su autorización.

Con base en esto, a principios de octubre el cantante compartió una acción legal por parte de El Cartel Récords Inc., en la que le impidieron el uso de las marcas a su expareja. Así también, ambos compartieron sus respectivas posturas ante los tribunales.

¿Daddy Yankee recuperó el control de sus nombres tras el fallo contra su expareja?

A raíz de la reciente demanda por parte del equipo de Daddy Yankee a Mireddys González, se ha evidenciado, según fuentes internacionales, que llegaron a un acuerdo con respecto al uso de los nombres y marcas del reguetonero.

Daddy Yankee logra fallo a su favor en caso por uso de sus marcas con su exesposa
¿Cómo recuperó Daddy Yankee el control total de su nombre artístico? | AFP: Patrick T. Fallon

Según lo han revelado fuentes internacionales, la expareja llegó a un acuerdo el pasado viernes 10 de octubre, durante una audiencia llevada a cabo por parte de la jueza María Antongiorgi Jordán.

Así también, la expareja del cantante deberá respetar las marcas comerciales de Daddy Yankee, pues no podrá afectar ni tomar ninguna medida con respecto al último compromiso que hizo en la audiencia.

