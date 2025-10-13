Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
¿Quién es el papá de Greeicy Rendón? Luis Alberto Rendón, conocido como “El Cachorro”

Luis Alberto Rendón, papá de Greeicy Rendón, es cantante de música popular y conocido como “El Cachorro”.

Papá de Greeicy Rendón
Luis Alberto Rendón, el papá de Greeicy es conocido como “El Cachorro” en la música popular. (Foto de AFP)

L

Luis Alberto Rendón, conocido artísticamente como “El Cachorro”, es el padre de la cantante y actriz colombiana Greeicy Rendón.

¿A qué se dedica el papá de Greeicy Rendón?

El vallecaucano siempre soñó con dedicarse a la música, pero durante muchos años mantuvo ese deseo en pausa. Fue con el éxito de su hija en la industria musical que decidió retomar ese anhelo y empezar a hacerlo realidad.

Greeicy Rendón y Mike Bahía
Greeicy Rendón y Mike Bahía son elogiados por su relación/AFP: Ivan Apfel

La propia Greeicy lo ha animado a perseguirlo. Don Luis Alberto interpreta música popular y en su canal oficial de YouTube ya reúne miles de seguidores. Allí tiene 12 videos publicados, siendo el más antiguo de 2021, con la canción “Ese disco”.

El pasado 30 de septiembre lanzó una nueva versión de ese tema, junto a “Entre comillas” y “Te equivocaste”. Además, en Instagram comparte tanto su faceta artística como momentos familiares, muchos de ellos junto a Kai, el hijo de Greeicy y Mike Bahía.

Una de sus canciones más emotivas es “A mi madre”, donde aparece junto a su progenitora y le dedica unas amorosas palabras por haber estado siempre a su lado. El video fue estrenado el 11 de mayo de 2025 y ya supera las 30 mil vistas.

En entrevistas, El Cachorro ha contado que ha compuesto decenas de canciones en géneros como el popular y el despecho. Incluso, no descarta una futura colaboración con su hija, lo que sería un sueño cumplido para ambos.

Luis Alberto Rendón lleva décadas casado con Lucy Ceballos, madre de Greeicy, quien también ha sido un gran apoyo en la vida de la artista, especialmente con el cuidado del pequeño Kai.

¿Greeicy heredó su amor por la música gracias a su papá, El Cachorro?

Sí. Greeicy ha contado en varias ocasiones que fue su papá quien le inculcó el amor por la música desde niña, motivándola a aprender instrumentos como el piano, la flauta y la guitarra.

Aunque El Cachorro no alcanzó fama masiva en sus primeros años, su carrera artística ha cobrado visibilidad recientemente gracias al respaldo de su hija. Él mismo ha reconocido que el éxito de Greeicy le dio la motivación necesaria para abrirse nuevamente camino en la industria musical.

Greeicy Rendón elegida por la revista People en Español
Greeicy emocionada por estar entre los más bellos del 2025. (Foto de AFP)
