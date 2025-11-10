Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Qué es la soriasis guttata, la enfermedad incurable que padece la influencer Flavia Laos

Flavia Laos compartió recientemente que padece de una enfermedad autoinmune que afecta la piel.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Enfermedad de Flavia Laos
Flavia Laos confiesa que padece enfermedad incurable (Foto: Lisa O'connor / AFP)

La actriz y influencer peruana Flavia Laos recientemente sorprendió a sus seguidores al revelar que fue diagnosticada con soriasis guttata, una enfermedad autoinmune que afecta la piel.

¿Qué es la soriasis guttata y cómo la descubrió Flavia Laos?

En un video publicado en su cuenta de TikTok, la influencer mostró imágenes de su cuerpo cubierto por manchas rojas y contó que decidió compartir su historia para visibilizar una condición que muchas personas padecen en silencio.

“Yo creía que podía con todo, hasta que mi cuerpo comenzó a hablar por sí solo”, dijo conmovida, quien aseguró que este diagnóstico que la enfermedad cambió radicalmente su vida.

Según relató la actriz preruana, las primeras señales aparecieron como pequeños puntos rojos que confundió con una alergia.

Luego de acudir al dermatólogo y de hacerse una biopsia la actriz confirmó que se trataba de una forma menos común de psoriasis que puede desencadenarse por estrés o infecciones.

Enfermedad de Flavia Laos
Flavia Laos confiesa que padece enfermedad incurable (Foto: Freepik)

Flavia explicó que el brote coincidió con uno de los años más difíciles de su vida, marcado por la pérdida de su abuelo y un alto nivel de presión laboral. El médico le recomendó iniciar un tratamiento con cremas especiales, fototerapia y hábitos orientados al bienestar emocional.

“Fue un proceso duro. No sabía qué era ni cómo enfrentarlo, pero entendí que debía escuchar a mi cuerpo y cuidarme”, expresó la joven en el video.

 

¿Por qué Flavia Laos decidió hablar abiertamente de su soriasis guttata?

Durante meses, la artista evitó mostrar su piel por miedo al juicio y los comentarios negativos. Sin embargo, decidió romper el silencio al darse cuenta de que su experiencia podía servir de apoyo a otros.

En el video, se mostró sin maquillaje y habló con total honestidad sobre la importancia de aceptar lo que no se puede controlar.

“Ya no lo veo como algo malo, sino como un recordatorio de que soy humana. Si estás pasando por lo mismo, no estás solo”, afirmó la actriz, recibiendo miles de mensajes de admiración.

Los especialistas señalan que la soriasis guttata no tiene cura definitiva, pero puede controlarse con tratamiento médico y equilibrio emocional, algo que Flavia Laos ha convertido en parte de su mensaje: escuchar el cuerpo y cuidar la mente.

Enfermedad de Flavia Laos
Flavia Laos confiesa que padece enfermedad incurable (Foto: Freepik)
