¡Luto en el arte! Murió el reconocido fotógrafo mexicano Pepe Soho

Falleció José Askenazi Cohen, conocido como Pepe Soho en México, dejando un profundo dolor en sus seguidores.

¿Qué se sabe de la muerte de Pepe Soho?

El mexicano habría perdido la vida tras sufrir un paro cardíaco este 10 de octubre.

A través de sus redes sociales oficiales dieron a conocer la lamentable noticia de su deceso.

“La esencia de Pepe Soho es única. Trascendió, pero su luz permanece en cada imagen, en cada enseñanza, en la forma en que nos inspiró a vivir. Su arte es un regalo que seguiremos abriendo cada día.”, escribieron.

En la instantánea destacaron que Pepe ahora se encuentra en un viaje de transformación, del dolor a la luz y de su cuerpo al espíritu.

Mencionaron que su obra y talento cruzaron fronteras y corazones, por lo que su mirada seguirá viva en cada imagen, casa sala y reflejo de luz.

Tras la noticia de su partida, varias celebridades mexicanas reaccionaron lamentando su muerte como Angelique Boyer y Sebastián Rulli.

De igual manera, sus fanáticos no dudaron en expresar sus condolencias y sentido pésame por su fallecimiento, destacando lo mucho que lo extrañarán y agradecieron por toda su labor y conocimiento compartido.

¿Quién era Pepe Soho?

El fotógrafo Pepe Soho era muy conocido en México, pues logró llevar el arte de este país alrededor del mundo.

Antes estuvo inmerso en el mundo de en el diseño de modas, la música y el mundo empresarial, pero un accidente que tuvo en Egipto lo hizo replantearse la vida y su camino, enfocándose en ser fotógrafo y hacer una invitación con sus imágenes a reconectar con lo sagrado.

En el año 2017 logró reconocimiento internacional tras ganar la medalla de oro en World Photographic Cup por su obra “Believe” en la categoría de Naturaleza.

Además, también logró ser incluido en la lista de los mexicanos más creativos por la revista Forbes, logrando tener más aceptación con su arte.

De igual manera, logró fundar Mystika, una experiencia inmersiva espiritual que ha logrado acaparar la atención de miles de personas en México.