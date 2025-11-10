Le quitan la vida a 'Don Nico', heladero y activista mientras transmitía en vivo en calle de México

Se ha hecho viral en las redes sociales el video de un activista mexicano conocido como ‘Don Nico’, quien no solo se dedicaba a vender helados, sino también a denunciar los huecos y baches en las calles de México que no eran tapados por las autoridades correspondientes.

Artículos relacionados Viral Muere Rafaela Del Bianchi, expareja de famosa futbolista del Manchester City; esto se sabe

¿Cómo le quitaron la vida a ‘Don Nico’, el heladero y activista mexicano?

El hombre estaba transmitiendo en vivo en una calle en Guanajuato, justamente denunciando el mal estado de las vías, cuando dos hombres 4rm4dos se le acercan en una moto y le propinan más de cinco disp4r*s.

Cuando el heladero cae al suelo, momento que también se ve en su transmisión y en medio de los gritos que emite por el dolor que siente; envía unas palabras a quien sería su pareja sentimental, palabras que conmovieron aún más a los internautas y a toda la comunidad de este país latinoamericano.

“Te amo, ya me m4t4r*n. Cuida a mis hijos, corazón, edúcalos. Te amo, se me está yendo el aliento, diles a mis hijos que los amo” se le escucha decir en el clip viral.

José Guadalupe era el nombre de pila de este hombre, quien no falleció inmediatamente en la calle donde lo 4t4caron, sino que entró a cuidados intensivos en el hospital al que lo llevaron durante tres días antes de que se anunciara que la noche de este viernes 10 de octubre dejó de respirar.

¿Qué se sabe de los responsables de la muerte de ‘Don Nico’?

Los delincuentes autores de este trágico hecho huyeron del lugar y no se conocen sus rostros, ya que, cuando se estaba transmitiendo de vivo, llevaban pasamontañas en las cabezas. Además, la fiscalía de este país se ha reservado los posibles avances en la investigación de los autores y los móviles del delito.

Artículos relacionados Influencers Muere reconocido influencer tras realizarse el popular procedimiento estético "foxy eyes"

Mientras tanto, en las redes sociales se le hacen homenajes al heladero y activista, y los internautas se muestran indignados por el hecho, pues consideran que las denuncias y las peticiones por parte de los ciudadanos no les puede costar la vida. Por otra parte, algunas personas envían el sentido pésame a la familia y se muestran conmovidos por el destino del hombre.