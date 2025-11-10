Ángela Aguilar cumplió 22 años y los celebró por todo lo alto junto a su familia y su esposo, Christian Nodal. La joven vive uno de los mejores momentos de su carrera, aunque también ha sido centro de críticas por su relación con el cantautor mexicano.

Artículos relacionados Martín Elías Martín Elías Jr. rompió el silencio sobre la polémica entre Dayana Jaimes y su tía Lily Díaz

Desde que se hizo oficial la unión entre los artistas, no han parado los cuestionamientos contra ambos, especialmente, contra la hija de Pepe Aguilar.

¿Qué dijo Ángela Aguilar en sus redes sociales tras cumplir 22 años?

Pese a eso, Ángela agradeció por su celebración 22 y así lo demostró con un mensaje publicado en su cuenta oficial de Instagram, donde suma 10 millones de seguidores.

La joven artista se mostró feliz por esta fecha y no dudó en agradecer por las cosas buenas que ha vivido, además, hizo una gran reflexión por lo que fue este último año para ella.

Ángela Aguilar celebró su cumpleaños con Christian Nodal y disipó cualquier crisis en la pareja. Foto: AFP - Dimitrios Kambouris

Gracias por todo y, por tanto. Por cada mensaje, cada video, cada palabra bonita y cada abrazo que, aunque no siempre puedo devolver en persona, siento con el corazón. Gracias por acompañarme en los días buenos y también en los difíciles, por crecer conmigo. Cumplir años rodeada de tanto cariño me recuerda que no estoy sola, que hay una familia enorme de personas que sienten conmigo, que cuentan conmigo, y que me regalan fuerza incluso sin saberlo

Artículos relacionados Talento internacional ¡Luto en la música! Falleció el cantante Fede Dorcaz en extrañas circunstancias en México

Posteriormente, Ángela hizo énfasis en el último año que vivió y que, probablemente, no fue fácil para ella, dado que tuvo que afrontar críticas por su relación con Christian Nodal y en algunos shows fue silbada por los propios asistentes.

Este año aprendí que la vida no siempre se entiende, pero se agradece. Y hoy, más que nunca, agradezco tenerlos a ustedes. Gracias por todo el amor que me dan

¿Ángela Aguilar y Christian Nodal están en crisis?

Ángela Aguilar festejó su cumpleaños 22 acompañada por su familia y su esposo, Christian Nodal. En redes sociales se divulgaron algunas imágenes de la fiesta que tuvo lugar a orillas del mar.

Los invitados debieron seguir un código de vestimenta regido por el color blanco y disfrutaron de buena música, una gran vista y licor de exclusivas marcas.

Ángela Aguilar le dedicó un emotivo mensaje a sus fans por su cumpleaños 22. (Foto: Emma McIntyre/ Getty Images via AFP)

En la cuenta de Instagram de la mascota de Pepe Aguilar, perro Pug, se divulgó una fotografía que muestra que Nodal y Ángela la pasaron muy bien juntos, disipando cualquier duda de crisis.

Por otro lado, Leonardo, hermano de la artista, le dedicó emotivas palabras y destacó lo mucho que ella significa para su vida.

La quiero, la adoro, la amo, la admiro, la respeto. La voy a cuidar siempre, toda mi vida. Hay pocas personas por las que yo sienta tanto apego, tanto cariño, tanto amor. Se merece todo, se merece muchísimo y seguirá birlando de aquí hasta que Dios se acuerde ella

Artículos relacionados Talento internacional Emiliano Aguilar comparte foto de su hija y usuarios aseguran que es idéntica a su tía Ángela Aguilar

Leonardo ha defendido en varias ocasiones a Ángela; en una ocasión, incluso, se enfrentó con un youtuber mexicano, luego de que este le hiciera críticas a la joven cantante. Ángela tiene otro hermano, José Emiliano, pero con él no se la lleva bien, de hecho, Pepe también mantiene una relación distante con este.