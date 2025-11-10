Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Taguado conmueve con Raúl Ocampo al pasar al Top 10 de MasterChef: "Nuestros ángeles estuvieron"

Valentina Taguado sufrió una dolorosa pérdida, pero logró salir adelante en MasterChef junto a su amigo Raúl Ocampo.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Valentina Taguado, Raúl Ocampo
Taguado conmueve con Raúl Ocampo al pasar al Top 10 de MasterChef | Foto del Canal RCN.

La locutora Valentina Taguado compartió una emotiva publicación tras ganar el reto por equipos en MasterChef junto a su amigo, el actor Raúl Ocampo, luego de que se había ausentado por sufrir una pérdida.

Artículos relacionados

¿Cómo Valentina Taguado y Raúl Ocampo pasaron al Top 10 de MasterChef Celebrity 2025?

Valentina Taguado y Raúl Ocampo ya están en el selecto Top 10 de MasterChef Celebrity. Ambos hicieron equipo y convencieron a los comensales con la preparación de un postre en el que el ingrediente principal debía ser el arequipe.

Sin embargo, el triunfo de amigos fue más allá debido a que Taguado había regresado a la cocina más importante del mundo tras el fallecimiento de su abuela.

En efecto, se trató de una alegría para la locutora en medio de la tristeza, además de que lo logró al lado de Raúl Ocampo, de quien se volvió muy cercana en el formato de cocina del Canal RCN.

Valentina Taguado, Raúl Ocampo
Valentina Taguado y Raúl Ocampo aseguraron cupo en el Top 10 de MasterChef | Foto del Canal RCN.

Artículos relacionados

¿Cuál fue el emotivo mensaje de Valentina Taguado por ganar con Raúl Ocampo y pasar al Top 10 de MasterChef?

Valentina Taguado no quiso dejar pasar por desapercibido este importante momento, así que subió un carrete de fotografías a su perfil de Instagram.

En las instantáneas es posible observar diversos momentos del reto, pero, en especial, consignó un conmovedor mensaje que identificó a muchos.

"No cocinamos solos, nuestros ángeles estuvieron con nosotros. Gracias Raúl Ocampo por compartir esto conmigo, te amo. ¡Estamos en el top 10! La vida y sus cosas, MasterChef Celebrity", consignó Taguado.

 

En efecto, la locutora no solo mencionó a su ángel, quien es su fallecida abuela, sino que a la vez al de Raúl Ocampo, quien es la pareja sentimental que tuvo el actor y falleció, la actriz Alejandra Villafañe.

Artículos relacionados

Por obvias razones, se trató de un capítulo que gustó a los televidentes, ya que Taguado había llegado de una situación que nadie desea.

Valentina Taguado
Valentina Taguado sufrió la pérdida de su abuelita cuando estaba en MasterChef | Foto del Canal RCN.

Los internautas reaccionaron a la publicación en Instagram, razón por la que se pueden interpretar mensajes como: "Amé ese capítulo. Lo celebré como si fuera mi logro. ¡Qué energía tan bonita!", "Eso, así se hace", "Me encanta que ganaran", entre muchos otros más.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Valeria Aguilar, Alejandra Ávila, Raúl Ocampo, Valentina Taguado MasterChef Celebrity Colombia

Valeria Aguilar arremetió contra Alejandra por llamar 'caras bonitas' a Taguado y Raúl en MasterChef

Valeria Aguilar demostró que sus amigos Taguado y Ocampo merecen el triunfo de haber pasado al Top 10 de MasterChef Celebrity 2025.

El desacuerdo entre Michelle y Violeta en MasterChef Celebrity Colombia MasterChef Celebrity Colombia

Violeta y Michelle protagonizan fuerte discusión en MasterChef Celebrity: “Groserita conmigo”

Violeta y Michelle protagonizaron un cruce de opiniones en el reto de postres de MasterChef Celebrity.

Pichingo sufre quemadura en su mano en MasterChef Celebrity MasterChef Celebrity Colombia

Pichingo sufrió fuerte accidente en pleno reto de campo de MasterChef Celebrity Colombia

Un reto de campo exigente dejó a Pichingo con una quemadura en la mano durante la preparación de postres.

Lo más superlike

Yina Calderón Yina Calderón

A Yina Calderón le tocó camuflarse en los espacios públicos, así es su apariencia

Yina Calderón está enfrentando lo que significa ser una controversial mujer y salir a la calle. "Se me ha vuelto tedioso", confesó.

Ángela Aguilar, cantante mexicana, cumplió 22 años. Ángela Aguilar

Ángela Aguilar y su reflexivo mensaje tras cumplir 22 años: “No estoy sola”

Falleció en Antioquia el hombre más longevo de Colombia. Foto: Freepik Curiosidades

Murió Julio Saldarriaga, el hombre más viejo de Colombia, ¿Cuántos años tenía?

Sech estará en el Megaland. Talento internacional

Sech es el primer artista confirmado para el Megaland Music Fest 2025 en El Campín de Bogotá

La Segura sufre neuropatía La Segura

¿Qué es la neuropatía, enfermedad que padece la Segura?