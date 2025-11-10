Taguado conmueve con Raúl Ocampo al pasar al Top 10 de MasterChef: "Nuestros ángeles estuvieron"

La locutora Valentina Taguado compartió una emotiva publicación tras ganar el reto por equipos en MasterChef junto a su amigo, el actor Raúl Ocampo, luego de que se había ausentado por sufrir una pérdida.

¿Cómo Valentina Taguado y Raúl Ocampo pasaron al Top 10 de MasterChef Celebrity 2025?

Valentina Taguado y Raúl Ocampo ya están en el selecto Top 10 de MasterChef Celebrity. Ambos hicieron equipo y convencieron a los comensales con la preparación de un postre en el que el ingrediente principal debía ser el arequipe.

Sin embargo, el triunfo de amigos fue más allá debido a que Taguado había regresado a la cocina más importante del mundo tras el fallecimiento de su abuela.

En efecto, se trató de una alegría para la locutora en medio de la tristeza, además de que lo logró al lado de Raúl Ocampo, de quien se volvió muy cercana en el formato de cocina del Canal RCN.

Valentina Taguado y Raúl Ocampo aseguraron cupo en el Top 10 de MasterChef | Foto del Canal RCN.

¿Cuál fue el emotivo mensaje de Valentina Taguado por ganar con Raúl Ocampo y pasar al Top 10 de MasterChef?

Valentina Taguado no quiso dejar pasar por desapercibido este importante momento, así que subió un carrete de fotografías a su perfil de Instagram.

En las instantáneas es posible observar diversos momentos del reto, pero, en especial, consignó un conmovedor mensaje que identificó a muchos.

"No cocinamos solos, nuestros ángeles estuvieron con nosotros. Gracias Raúl Ocampo por compartir esto conmigo, te amo. ¡Estamos en el top 10! La vida y sus cosas, MasterChef Celebrity", consignó Taguado.

En efecto, la locutora no solo mencionó a su ángel, quien es su fallecida abuela, sino que a la vez al de Raúl Ocampo, quien es la pareja sentimental que tuvo el actor y falleció, la actriz Alejandra Villafañe.

Por obvias razones, se trató de un capítulo que gustó a los televidentes, ya que Taguado había llegado de una situación que nadie desea.

Valentina Taguado sufrió la pérdida de su abuelita cuando estaba en MasterChef | Foto del Canal RCN.

Los internautas reaccionaron a la publicación en Instagram, razón por la que se pueden interpretar mensajes como: "Amé ese capítulo. Lo celebré como si fuera mi logro. ¡Qué energía tan bonita!", "Eso, así se hace", "Me encanta que ganaran", entre muchos otros más.