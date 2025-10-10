Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Sech es el primer artista confirmado para el Megaland Music Fest 2025 en El Campín de Bogotá

El cantante panameño Sech encabeza el cartel del Megaland 2025, que celebra 20 años de historia musical en Bogotá.

Sech estará en el Megaland.
Sech hará vibrar El Campín el 29 de noviembre. (Foto de Rodrigo Varela/AFP)

La cuenta regresiva para uno de los festivales de radio más esperados del país ya comenzó. El Megaland Music Fest 2025, que este año celebra su edición número 20, promete una jornada inolvidable llena de música, energía y vibras latinas. Y como ya es tradición, los fanáticos no han tenido que esperar mucho para conocer el primer nombre del cartel.

Megaland confirma a Sech.
Sech es el primer artista confirmado del Megaland Music Fest. (Imagen oficial del Megaland)

¿Quién es el primer artista confirmado para el Megaland 2025?

Los organizadores del Megaland han confirmado oficialmente al primer artista del cartel, y se trata nada menos que del cantante panameño Sech, uno de los exponentes más destacados del reguetón y la música urbana en la actualidad.

Sech estará presente en El Campín el próximo 29 de noviembre con su estilo melódico y letras cargadas de sentimiento. Su presencia no solo garantiza un show vibrante, sino también eleva las expectativas sobre el resto de los artistas que se sumarán a la celebración de los 20 años del Megaland Music Fest.

¿Cómo reaccionaron los fanáticos tras el anuncio de Sech en el Megaland?

Una vez se publicó la noticia en las páginas oficiales del evento y de La Mega, la reacción de los fanáticos de Sech fue inmediata. Muchos consideraron al artista panameño como un acierto por parte de los productores del festival.

Sech, cuyo nombre real es Carlos Isaías Morales Williams, ha sido nominado a múltiples premios internacionales y cuenta con colaboraciones juntos a artistas como Bad Bunny, J Balvin, Daddy Yankee y Rosalía.

La producción estará a cargo de MegaLive, marca de RCN, en alianza con Páramo Presenta y Ocesa Colombia, lo que asegura una experiencia de primer nivel en sonido, logística y puesta en escena.

Las expectativas para esta edición del Megaland son especialmente altas, no solo por el calibre del primer artista confirmado, sino también por el contexto que rodea el evento.

Este 2025, el festival celebra dos décadas de historia, consolidándose como uno de los encuentros musicales más importantes del país. Desde su primera edición ha reunido a miles de asistentes y ha sido plataforma para artistas emergentes.

Con esta noticia, el Megaland Music Fest 2025 da inicio a una campaña de revelaciones que mantendrá a los fanáticos atentos a cada actualización.

Si el arranque fue con Sech, lo que viene podría superar todas las expectativas. La alegría y emoción ya se sienten, y el conteo regresivo para vivir una jornada cargada de música, emociones y talento ha comenzado.

