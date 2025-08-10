¡Adiós a un gran periodista! El mundo del entretenimiento se viste de luto

En los últimos días, el mundo del periodismo se viste de luto tras el fallecimiento de un reconocido comunicador social, quien se destacó a lo largo de su amplia trayectoria profesional en cautivar a su público con su gran habilidad tanto en la televisión y en su carrera de modelo.

¿Quién era el reconocido presentador que falleció?

El nombre de Emilio Sueños Estrellas se ha convertido en tendencia en los últimos días al compartir a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 16 mil seguidores que se encontraba atravesando por un complicado estado de salud, anunciando las siguientes palabras:

“Hola, nuevas alumnas y alumnos, por tema de salud, no me he sentido bien. El ensayo de mañana sábado, queda para el siguiente, misma hora y mismo lugar”, añadió el actor en la descripción de su publicación.

Con base en estas palabras, Emilio Sueños, no solo se destacaba por su carrera como periodista, sino que también, al compartirles valiosos consejos a modelos que quisieron emprender en esta carrera.

¿Por qué Emilio Sueños fue reconocido en su carrera profesional? | Foto: Freepik

¿Cómo se reveló la noticia de la muerte de Emilio Sueños?

Según lo han revelado varios medios de comunicación internacional de Ecuador, los internautas compartieron varias opiniones acerca del estado de salud del actor, quien reveló en sus redes sociales que tuvo que ser intervenido por cuidados médicos tras padecer algunas complicaciones de salud, las cuales se desconocen.

El día del fallecimiento del actor fue el pasado 5 de octubre, según lo confirmó una de las amigas cercanas de Emilio, llamada: Ivanna Melgar, quien recordó al modelo con cariño, expresando las siguientes palabras en su cuenta oficial de Instagram, anunciando su lamentable pérdida en un comunicado oficial:



“Lamentamos profundamente el fallecimiento de nuestro compañero y amigo Emilio Sueños. Emilio fue parte activa de nuestra comunidad, un colaborador constante en las actividades. Hoy despedimos no solo a un compañero, sino a un ser humano excepcional, lleno de energía, compromiso y amor por la comunidad”, dice el comunicado.

¿Cómo se confirmó la noticia del fallecimiento de Emilio Sueños? | Foto: Freepik

Desde que se confirmó la noticia, varios internautas han recordado a Emilio Sueños con gran cariño, pues no solo se destacó por su carismática y arrolladora personalidad, sino que también, por los múltiples talentos que destacó a lo largo de su amplia trayectoria profesional.