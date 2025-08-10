Él es el prometido de Vicky Berrio tras anunciar su compromiso en redes sociales

V icky Berrio se ha posicionado como una de las comediantes más destacadas del país gracias a su carismática y arrolladora personalidad, la cual ha cautivado a todos seguidores a través del contenido que publica en sus plataformas digitales.

Por su parte, Vicky Berrio, finalista de una de las anteriores temporadas de MasterChef Celebrity , se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales al compartir la especial propuesta de matrimonio que le hizo su pareja.

Artículos relacionados Martín Elías Salió a la luz video de Martín Elías minutos antes del accidente de tránsito en el que falleció

¿Cómo fue la propuesta de matrimonio de Vicky Berrio?

Recientemente, Vicky Berrio compartió, a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 410 mil seguidores, una ráfaga de fotografías en las que presumió la especial noticia que se casará , pues en la descripción expresó las siguientes palabras:

“Jamás imaginé que una inmersión en el mar se convertiría en el momento más inolvidable de mi vida. Aquí, entre burbujas y latidos incontrolables, me sorprendiste con la pregunta que cambiará nuestra historia. ¿Quieres ser mi esposa? Mi respuesta es sí, desde lo más profundo, literal”, añadió Vicky.

Así fue la especial propuesta de matrimonio que le hicieron a Vicky Berrio. | Foto: Canal RCN

En las fotografías se evidencia que la comediante y anterior host digital de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, se encuentra atravesando por un importante momento a nivel personal tras la especial noticia que le hizo el gran amor de su vida.

Artículos relacionados Karol G Karol G rompió el silencio y habría contestado a rumores sobre su ruptura con Feid

¿Quién es el novio de Vicky Berrio que le propuso matrimonio?

Desde que Vicky Berrio confirmó la noticia de su compromiso, muchos internautas se han preguntado acerca de la identidad de su pareja, quien es: Edison Boniek , un reconocido diseñador gráfico.

En la cuenta oficial de Instagram, Edison cuenta con más de 18 mil seguidores y ha demostrado que más allá de ser un profesional ejemplar, disfruta de la compañía de Vicky Berrio y, de igual modo, le gusta viajar en diferentes partes del mundo.

¿Quién es el hombre que flechó el corazón de Vicky Berrio? | Foto: Canal RCN

Así también, muchos navegantes han generado varias opiniones acerca de la diferencia de edad que hay entre Edison y Vicky, aunque no se sabe con exactitud, se puede evidenciar que esto no es un impedimento para que ambos disfruten de su romance.