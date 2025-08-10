Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Él es el prometido de Vicky Berrio tras anunciar su compromiso en redes sociales

Vicky Berrio anunció que se casa con especial propuesta que le hizo su pareja de manera romántica en medio del mar.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Él es Edison Boniek, el prometido de Vicky Berrio, quien le pidió matrimonio en el mar.
¿Quién es el prometido de Vicky Berrio? | Foto: Canal RCN

Vicky Berrio se ha posicionado como una de las comediantes más destacadas del país gracias a su carismática y arrolladora personalidad, la cual ha cautivado a todos seguidores a través del contenido que publica en sus plataformas digitales.

Por su parte, Vicky Berrio, finalista de una de las anteriores temporadas de MasterChef Celebrity, se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales al compartir la especial propuesta de matrimonio que le hizo su pareja.

Artículos relacionados

¿Cómo fue la propuesta de matrimonio de Vicky Berrio?

Recientemente, Vicky Berrio compartió, a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 410 mil seguidores, una ráfaga de fotografías en las que presumió la especial noticia que se casará, pues en la descripción expresó las siguientes palabras:

“Jamás imaginé que una inmersión en el mar se convertiría en el momento más inolvidable de mi vida. Aquí, entre burbujas y latidos incontrolables, me sorprendiste con la pregunta que cambiará nuestra historia. ¿Quieres ser mi esposa? Mi respuesta es sí, desde lo más profundo, literal”, añadió Vicky.

Él es Edison Boniek, el prometido de Vicky Berrio, quien le pidió matrimonio en el mar.
Así fue la especial propuesta de matrimonio que le hicieron a Vicky Berrio. | Foto: Canal RCN

En las fotografías se evidencia que la comediante y anterior host digital de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, se encuentra atravesando por un importante momento a nivel personal tras la especial noticia que le hizo el gran amor de su vida.

Artículos relacionados

¿Quién es el novio de Vicky Berrio que le propuso matrimonio?

Desde que Vicky Berrio confirmó la noticia de su compromiso, muchos internautas se han preguntado acerca de la identidad de su pareja, quien es: Edison Boniek, un reconocido diseñador gráfico.

En la cuenta oficial de Instagram, Edison cuenta con más de 18 mil seguidores y ha demostrado que más allá de ser un profesional ejemplar, disfruta de la compañía de Vicky Berrio y, de igual modo, le gusta viajar en diferentes partes del mundo.

Él es Edison Boniek, el prometido de Vicky Berrio, quien le pidió matrimonio en el mar.
¿Quién es el hombre que flechó el corazón de Vicky Berrio? | Foto: Canal RCN

Así también, muchos navegantes han generado varias opiniones acerca de la diferencia de edad que hay entre Edison y Vicky, aunque no se sabe con exactitud, se puede evidenciar que esto no es un impedimento para que ambos disfruten de su romance.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Mánager de B-King reveló que aclarara todo lo de México Talento nacional

Mánager de B-King reveló que contará todo lo que pasó en México y lo que hubo detrás del contrato

El mánager de B-King anunció que dirá todo lo que pasó en México antes de la trágica muerte del artista: "El porqué acepté ese contrato".

Seguidores de Martín Elías le dieron el último adiós - Personas con celular en la mano. Talento nacional

Dayana Jaimes habría lanzado pulla contra exesposo de Lily Díaz: "con el enemigo al lado"

En medio del escándalo por los audios revelados por Lily Díaz, Dayana Jaimes se pronunció con una indirecta que desató todo tipo de reacciones en redes.

Aida Victoria Merlano reaccionó a un video en la que la relacionan con Westcol Aída Victoria Merlano

Aida Victoria Merlano estaría entusada por Westcol: este video lo revelaría

Aida Victoria Merlano reaccionó a un video en la que la relacionan con Westcol y destapa rumores sobre sus sentimientos.

Lo más superlike

¿Paola Jara deja los escenarios por el nacimiento de su hija con Jessi Uribe? Paola Jara

Así luce Paola Jara a un par de semanas de convertirse en mamá

Paola Jara compartió una emotiva foto con su perrito Coco sobre su pancita, mostrando la ternura y serenidad que vive antes de ser mamá.

Evelio Escorcia se pronunció sobre polémica de Dayana Jaimes y Lily Díaz Talento nacional

Evelio Escorcia rompió el silencio tras polémica entre su exesposa, Lily Díaz y Dayana Jaimes

Luis Fernando Hoyos MasterChef Celebrity Colombia

Luis Fernando Hoyos reaccionó con rabia al recibir delantal negro en MasterChef: le pidieron calmase

Ángela Aguilar presume su primer regalo de cumpleaños previo a cumplir 22 Ángela Aguilar

Detalle sorpresa en avión desata rumores sobre Christian Nodal y Ángela Aguilar: “Empezamos”

Andrea Valdiri en entrenamiento Andrea Valdiri

Andrea Valdiri mostró su último entrenamiento en Barranquilla: ¿es bueno ejercitarse en la playa?